Il va sans dire que les Magpies devront mettre fin à leur malédiction face à Guimaraes s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Actuellement 10e de la Premier League, ils ont encore beaucoup de travail à faire.

Howe a déclaré à propos de Guimaraes après la victoire 3-1 de Newcastle contre Aston Villa samedi lors du quatrième tour de la FA Cup, dans un match marqué par une controverse arbitrale : « Je pense qu'il va tout faire pour revenir plus tôt. Mais le calendrier sera le calendrier.

Je ne pense pas qu'il existe de remède miracle pour lui. Je pense que cela prendra quelques mois. Il faudra probablement attendre la fin de la trêve internationale en mars pour le revoir.

C'est un coup dur pour nous. C'est une période cruciale de la saison, il est dévasté, mais c'est comme ça.

Nous ne pouvons rien y faire. Nous devons simplement le faire revenir en toute sécurité et les autres joueurs doivent prendre le relais en son absence. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui : [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey et [Sandro] Tonali ont été excellents. »