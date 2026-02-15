Getty Images Sport
Newcastle subit un coup dur avec la révélation du calendrier de rétablissement de Bruno Guimaraes, victime d'une blessure grave
Le calendrier de rétablissement de Guimaraes dévoilé
Comme l'a rapporté ESPN Brasil, Guimaraes sera absent pendant dix semaines et pourrait manquer la plupart des 12 derniers matchs de Newcastle en Premier League cette saison, ainsi que les matchs de Ligue des champions.
Newcastle n'a jamais remporté de match de Premier League en l'absence de Guimaraes depuis ses débuts après son arrivée au club en provenance de Lyon en 2022, échouant à gagner aucun des 12 matchs de championnat sans le Brésilien, y compris les récentes défaites contre Aston Villa et Liverpool.
Newcastle doit surmonter le problème Guimaraes, selon Howe
Il va sans dire que les Magpies devront mettre fin à leur malédiction face à Guimaraes s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Actuellement 10e de la Premier League, ils ont encore beaucoup de travail à faire.
Howe a déclaré à propos de Guimaraes après la victoire 3-1 de Newcastle contre Aston Villa samedi lors du quatrième tour de la FA Cup, dans un match marqué par une controverse arbitrale : « Je pense qu'il va tout faire pour revenir plus tôt. Mais le calendrier sera le calendrier.
Je ne pense pas qu'il existe de remède miracle pour lui. Je pense que cela prendra quelques mois. Il faudra probablement attendre la fin de la trêve internationale en mars pour le revoir.
C'est un coup dur pour nous. C'est une période cruciale de la saison, il est dévasté, mais c'est comme ça.
Nous ne pouvons rien y faire. Nous devons simplement le faire revenir en toute sécurité et les autres joueurs doivent prendre le relais en son absence. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui : [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey et [Sandro] Tonali ont été excellents. »
« Dévasté », Guimaraes revient sur son revers lié à sa blessure
Guimaraes s'est exprimé sur Instagram pour faire part de sa frustration face à ce contretemps, écrivant : « Comme annoncé précédemment, pour la première fois en 10 ans de carrière, je vais devoir passer quelque temps loin des terrains. Je suis très triste, mais je suis certain que Dieu sait tout.
Une blessure musculaire m'empêchera de jouer pendant quelques semaines, mais cela m'aidera à me renforcer et à être encore mieux préparé pour ce qui m'attend. Merci à tous pour votre soutien, vos messages et votre sollicitude. À bientôt. »
Le joueur de 28 ans a ensuite ajouté sur Instagram après la victoire de Newcastle en coupe à Villa Park : « Je suis tellement fier de vous, les gars ! Même si tout était contre nous, nous avons réussi ! J'adore ça. Nous continuons. »
Guimaraes rate une occasion majeure, mais Newcastle doit continuer d'avancer
Guimaraes a été une source d'inspiration pour Newcastle cette saison, tant sur le terrain qu'en dehors, menant l'équipe et devenant même son meilleur buteur en championnat avec neuf buts en 23 matchs, battant déjà son précédent record sur une saison.
Newcastle a dépensé beaucoup d'argent pour recruter des joueurs tels que Nick Woltemade, Yoane Wissa et Anthony Elanga au cours de l'été, et les supporters considéreront la qualification pour les compétitions européennes comme un minimum, compte tenu de la situation du club après deux participations à la Ligue des champions en trois ans.
La pression sera forte sur Howe pour qu'il trouve une solution permettant à son équipe de se passer de son capitaine, avec des matchs cruciaux à venir contre les deux clubs de Manchester, Everton et Chelsea, ainsi que les deux matchs aller-retour des barrages de la Ligue des champions contre Qarabag, dont le premier aura lieu mercredi.
