Newcastle lance un projet visant à associer la construction d'un nouveau stade à un programme de revitalisation de la ville
Une nouvelle maison pour Newcastle ?
Newcastle s'apprête à prendre une décision finale concernant la rénovation du St James' Park ou le déménagement dans un nouveau stade. Les Magpies pourraient construire un nouveau stade à côté de leur terrain actuel, avec une capacité accrue de 68 000 places. Le club a également engagé des discussions avec les autorités locales au sujet du financement d'un projet de modernisation et d'amélioration du centre-ville. Le projet de régénération comprend la construction de nouveaux bâtiments commerciaux, de loisirs et d'affaires. Les transports publics seraient également améliorés et des logements abordables seraient construits. Les propriétaires du club, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), investiraient dans le projet, mais des fonds publics seraient également nécessaires. Une fois achevé, le nouveau stade de Newcastle devrait être le troisième plus grand du Royaume-Uni, derrière Old Trafford et Wembley.
Qu'a-t-on dit au sujet du nouveau stade de Newcastle ?
Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a été interrogé sur les projets du club concernant un nouveau stade à la fin de l'année 2025 et a demandé des éclaircissements.
« Fondamentalement, si l'on considère le club dans son ensemble, le terrain d'entraînement, le stade, cette partie du club est actuellement dans l'incertitude », a-t-il déclaré. « En ce qui concerne la direction que va prendre le club, ce serait un grand pas en avant que d'y voir plus clair et d'envisager l'avenir de manière vraiment positive. Cela aurait un effet déterminant sur tout. Je parle également de l'académie et du travail remarquable qui y est accompli. Si nous pouvons faire avancer les choses en termes d'installations - non pas que je pense que les installations soient la panacée, mais elles constituent un excellent moyen de relever le niveau et de montrer clairement et fermement vos ambitions.
Si cela prend plus de temps pour prendre les bonnes décisions afin que le projet de stade soit correct et qu'il convienne à Newcastle pour les nombreuses années à venir, alors prenons ce temps supplémentaire. Il en va de même pour le terrain d'entraînement. Il faut trouver le bon emplacement et les bons plans. Je préfère que ce soit fait correctement plutôt que dans la précipitation. Je sais qu'il y a 99,9 % de chances que je ne voie ni l'un ni l'autre dans ma position, mais je reste passionné par l'idée de m'assurer que cela soit là pour les générations futures de Newcastle, qu'il s'agisse des supporters ou des joueurs. »
Pourquoi l'emplacement est important pour Newcastle
Le directeur général de Newcastle, David Hopkinson, a déclaré que le club n'avait pas encore décidé s'il allait rénover St James' Park ou déménager dans un nouveau stade.
« La vérité, c'est que nous n'avons pas encore pris de décision », a-t-il déclaré à talkSPORT. « St James' est un endroit magique, qui sera extraordinaire samedi lorsque nous y disputerons notre prochain match. Il peut accueillir 53 000 spectateurs, mais nous pensons pouvoir faire mieux, ce qui représente bien sûr des revenus et un investissement majeur.
Nous n'avons pas encore pris de décision définitive sur ce que nous allons faire ici, nous y travaillons chaque jour, nous décidons si ce sera ici ou sur un nouveau site, s'il s'agira d'une rénovation ou d'un nouveau stade. Mais nous avons une opportunité que nous poursuivons et sur laquelle nous travaillons chaque jour.
Toutes nos simulations et toutes les capacités commencent dans une fourchette de 65 000 à 68 000 places. Je ne pense pas qu'il soit bon d'aller au-delà, mais nous voulons aussi que ce que nous faisons soit concret et significatif. 10 000 à 15 000 places ici seraient parfaites.
Je pense qu'un nouveau stade est quelque chose que nous envisageons, mais sans vraiment aller plus loin.
Nous ne voulons pas nous retrouver dans un champ au milieu de nulle part. Ce qui rend Newcastle si spécial, c'est que St. James' Park se trouve en plein centre-ville, ce qui est logique. Partout où j'ai travaillé, j'ai eu le privilège d'avoir une arène ou un stade en plein centre-ville, et c'est important.
L'emplacement du nouveau Bernabeu, du Bernabeu rénové, du Madison Square Garden... l'emplacement est important.
Et ensuite ?
Newcastle sera de retour à domicile mardi soir pour affronter Qarabag lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. L'équipe de Howe mène 5-1 après le match aller et est donc en bonne voie pour se qualifier et affronter Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale.
