Newcastle lance un projet visant à associer la construction d'un nouveau stade à un programme de revitalisation de la ville

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a été interrogé sur les projets du club concernant un nouveau stade à la fin de l'année 2025 et a demandé des éclaircissements.

« Fondamentalement, si l'on considère le club dans son ensemble, le terrain d'entraînement, le stade, cette partie du club est actuellement dans l'incertitude », a-t-il déclaré. « En ce qui concerne la direction que va prendre le club, ce serait un grand pas en avant que d'y voir plus clair et d'envisager l'avenir de manière vraiment positive. Cela aurait un effet déterminant sur tout. Je parle également de l'académie et du travail remarquable qui y est accompli. Si nous pouvons faire avancer les choses en termes d'installations - non pas que je pense que les installations soient la panacée, mais elles constituent un excellent moyen de relever le niveau et de montrer clairement et fermement vos ambitions.

Si cela prend plus de temps pour prendre les bonnes décisions afin que le projet de stade soit correct et qu'il convienne à Newcastle pour les nombreuses années à venir, alors prenons ce temps supplémentaire. Il en va de même pour le terrain d'entraînement. Il faut trouver le bon emplacement et les bons plans. Je préfère que ce soit fait correctement plutôt que dans la précipitation. Je sais qu'il y a 99,9 % de chances que je ne voie ni l'un ni l'autre dans ma position, mais je reste passionné par l'idée de m'assurer que cela soit là pour les générations futures de Newcastle, qu'il s'agisse des supporters ou des joueurs. »