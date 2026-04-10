Netflix s’apprête à sortir un film d’animation consacré au héros argentin Emi Martínez

En annonçant le projet, Netflix a dévoilé des détails sur la vision créative qui sous-tend le film et sur la manière dont il mettra en scène l'histoire du gardien de but.

« Cette nouvelle est aussi palpitante qu’une parade décisive », a annoncé la plateforme dans un communiqué officiel diffusé sur les réseaux sociaux. « Dibu Martínez : Le gamin qui arrête le temps, écrit par Hernán Casciari, illustré par Liniers et réalisé par Gustavo Cova, mêle interviews exclusives et animation pour retracer le parcours de ce jeune gardien qui a grandi avec un seul rêve et s’est imposé comme l’un des plus grands héros de l’équipe nationale argentine. Bientôt sur Netflix. »