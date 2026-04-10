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Netflix s’apprête à sortir un film d’animation consacré au héros argentin Emi Martínez
Netflix dévoile un film d’animation sur Martínez
Netflix a officialisé la production d’un film d’animation consacré au gardien argentin Martinez, intitulé « Dibu Martinez : El pibe que ataja el tiempo » (« Le gamin qui arrête le temps »). L’annonce a été faite lors de la présentation des futures productions 2026-2027 de la plateforme, en marge de l’ouverture de ses nouveaux bureaux en Argentine le 7 avril. Si la date de sortie exacte reste à préciser, la sortie est prévue plus tard dans l’année. Réalisé par Gustavo Cova et écrit par Hernán Casciari, le film retracera le parcours du gardien, de son enfance à Mar del Plata jusqu’à son ascension en tant que figure incontournable de la sélection argentine et de son club, Aston Villa.
Netflix détaille le concept à l’origine du projet.
En annonçant le projet, Netflix a dévoilé des détails sur la vision créative qui sous-tend le film et sur la manière dont il mettra en scène l'histoire du gardien de but.
« Cette nouvelle est aussi palpitante qu’une parade décisive », a annoncé la plateforme dans un communiqué officiel diffusé sur les réseaux sociaux. « Dibu Martínez : Le gamin qui arrête le temps, écrit par Hernán Casciari, illustré par Liniers et réalisé par Gustavo Cova, mêle interviews exclusives et animation pour retracer le parcours de ce jeune gardien qui a grandi avec un seul rêve et s’est imposé comme l’un des plus grands héros de l’équipe nationale argentine. Bientôt sur Netflix. »
La narration créative à l'origine de l'ascension de Martinez
Le long métrage s’appuiera sur un concept fort : un jeune garçon découvre qu’il peut arrêter le temps, métaphore visuelle du sang-froid et de la force mentale qui ont caractérisé la carrière de Martínez, notamment lors des séances de tirs au but à haute pression. Le film mêlera les illustrations du célèbre dessinateur argentin Ricardo Siri, connu sous le nom de Liniers, à des images d’archives et à des entretiens avec ses amis, sa famille et ses coéquipiers. Sergio Ferraro et Alejandro Greco signent la production exécutive, tandis qu’Andrés Emilio supervise la création et que Pegsa assure la production.
Révélé sur la scène internationale en 2021, Martinez a depuis joué un rôle clé dans les grands succès de l’Argentine : la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Coupe du monde 2022 et la Copa América 2024.
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Et maintenant ?
Alors que l'attente grandit à l'approche de la sortie du film, Martinez reste concentré sur sa carrière avec Aston Villa en Premier League. Le gardien de but continue d'être un pilier tant pour son club que pour sa sélection nationale, ayant récemment aidé son équipe à s'imposer 3-1 face à Bologne lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Les Villans occupent actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, à un point de Manchester United, troisième.