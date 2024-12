C. Mbemba

Le FC Nantes s’active en vue du mercato : Mbemba, banni par l’OM, est visé. D’autres renforts sont aussi envisagés pour relancer les Canaris.

Le FC Nantes s’active en coulisses pour un mercato hivernal décisif. Si la possible arrivée de Chancel Mbemba, le défenseur central en disgrâce à l’Olympique de Marseille, attire l’attention, d’autres pistes sont également à l’étude. Avec une 14e place en championnat et une dynamique sportive inquiétante, les Canaris n’ont pas le droit à l’erreur. Renforcer l’effectif est une priorité, et plusieurs noms sont déjà dans les carnets des dirigeants.