Getty Images & @mmudryk10
Traduit par
Mykhailo Mudryk, joueur écarté de Chelsea, s'entraîne dans un club hors ligue alors que la suspension provisoire pour dopage de la star de 89 millions de livres sterling se poursuit
Mudryk s'entraîne avec un club hors ligueMudryk s'est rendu sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu de son exil actuel. La vidéo montre l'ailier s'entraînant au Honeycroft Ground, le terrain du club de Southern League Premier South Division. Dans le clip, on peut voir Mudryk feinter un tir au-delà d'un mannequin d'entraînement jaune sur une surface artificielle avant de décocher un tir du pied gauche, sa marque de fabrique, qui a fait trembler le poteau et a fini dans les filets. Si le choix du lieu est inhabituel pour une superstar de la Premier League, il faut savoir que le terrain se trouve à environ 40 minutes en voiture de sa résidence située dans le quartier luxueux d'Imperial Wharf, à Fulham.
- Getty Images Sport
Mudryk toujours suspendu
Mudryk n'a plus disputé de match officiel avec les Blues depuis une rencontre de Ligue Europa Conférence en novembre 2024. Son cauchemar a commencé en décembre de la même année, lorsqu'il a été contrôlé positif au meldonium, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage. Suite à une accusation officielle de la Fédération anglaise de football en juin 2025, l'Ukrainien n'a plus été sélectionnable. Il a toujours clamé son innocence tout au long de la procédure, mais les poursuites judiciaires n'ont pas permis de clarifier quand un verdict final serait rendu concernant son éligibilité à long terme.
Confirmant l'accusation à ses followers sur les réseaux sociaux l'année dernière, Mudryk a exprimé son incrédulité face à la situation. Il a déclaré : « Je peux confirmer que j'ai été informé qu'un échantillon que j'ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C'est un choc total pour moi, car je n'ai jamais sciemment utilisé de substances interdites ni enfreint aucune règle, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour enquêter sur la façon dont cela a pu se produire. Je sais que je n'ai rien fait de mal et j'ai bon espoir de pouvoir bientôt revenir sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant en raison de la confidentialité de la procédure, mais je le ferai dès que possible. »
S'adresser aux fans sur les réseaux sociaux
Bien que le joueur, qui vaut 89 millions de livres sterling, soit resté largement à l'écart des projecteurs pendant sa suspension provisoire, il a tenté à plusieurs reprises de renouer avec ses fans, qui l'ont peu vu sur le terrain. Il était présent lors de la célébration du trophée de la Ligue Europa Conférence par le club l'été dernier, malgré son incapacité à jouer. Le jour de l'An, il a publié sur Instagram un message sincère de remerciement à ceux qui l'ont soutenu pendant la période la plus difficile de sa carrière dans le football anglais.
Dans un message adressé à ses supporters, Mudryk a écrit : « Bonne année à tous mes fans. Je voulais juste vous remercier pour votre soutien. Je lis tous vos messages et je les apprécie vraiment, alors ne m'abandonnez pas, car je ne m'abandonne pas moi-même. J'ai hâte de vous revoir bientôt. » Reste à voir si ses séances d'entraînement à Uxbridge annoncent une issue favorable, mais pour l'instant, l'ancienne star du Shakhtar Donetsk reste le spectateur le plus cher de la Premier League, dans l'attente de son sort.
- Getty Images Sport
L'avenir incertain d'un investissement de 89 millions de livres sterling
Les Blues ont connu de nombreux changements au niveau de leur effectif et de leur stratégie tactique depuis la dernière apparition de Mudryk, et il reste à voir où il se situerait dans la hiérarchie de l'équipe si sa suspension était levée. Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur la bataille juridique menée en coulisses par son équipe d'avocats. Jusqu'à ce que la FA rende son verdict final, Mudryk devrait poursuivre ses séances d'entraînement en solitaire, dans l'espoir d'une issue qui lui permettrait de reprendre sa carrière en Premier League.
Publicité