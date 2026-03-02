Mykhailo Mudryk, joueur écarté de Chelsea, s'entraîne dans un club hors ligue alors que la suspension provisoire pour dopage de la star de 89 millions de livres sterling se poursuit

Mudryk n'a plus disputé de match officiel avec les Blues depuis une rencontre de Ligue Europa Conférence en novembre 2024. Son cauchemar a commencé en décembre de la même année, lorsqu'il a été contrôlé positif au meldonium, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage. Suite à une accusation officielle de la Fédération anglaise de football en juin 2025, l'Ukrainien n'a plus été sélectionnable. Il a toujours clamé son innocence tout au long de la procédure, mais les poursuites judiciaires n'ont pas permis de clarifier quand un verdict final serait rendu concernant son éligibilité à long terme.

Confirmant l'accusation à ses followers sur les réseaux sociaux l'année dernière, Mudryk a exprimé son incrédulité face à la situation. Il a déclaré : « Je peux confirmer que j'ai été informé qu'un échantillon que j'ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C'est un choc total pour moi, car je n'ai jamais sciemment utilisé de substances interdites ni enfreint aucune règle, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour enquêter sur la façon dont cela a pu se produire. Je sais que je n'ai rien fait de mal et j'ai bon espoir de pouvoir bientôt revenir sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant en raison de la confidentialité de la procédure, mais je le ferai dès que possible. »