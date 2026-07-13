Mourinho prépare-t-il une révolution au Real Madrid ?

José Mourinho a entamé son deuxième mandat d’entraîneur au Real Madrid en imposant d’emblée une maxime qui résonne désormais dans les couloirs du centre d’entraînement de Valdebebas : il faut transformer la culture de travail quotidienne pour retrouver les titres.

Selon le journal « Marca », le technicien portugais a martelé lors de ses premiers briefings que le succès ne reviendrait que si chaque membre du club affichait le même niveau d’engagement quotidien et la même soif de compétition.

Si les trophées demeurent l’objectif final, le technicien portugais est convaincu que tout commence par une transformation de la culture de travail quotidienne au sein du club.

Dès ce lundi, José Mourinho commencera à appliquer ses idées sur le terrain.

Les internationaux ayant disputé la Coupe du monde réintégreront progressivement le groupe, après un repos physique et mental d’environ trois semaines, tandis que l’entraîneur dirigera les premières séances avec les joueurs disponibles et plusieurs jeunes issus du centre de formation.

Ces dernières semaines, il a analysé les rapports individuels et présélectionné un groupe de jeunes talents à surveiller de près.

Pour nombre d’entre eux, intégrer les séances de l’équipe première ne sera pas seulement une chance, mais un premier test décisif devant un entraîneur déterminé à se forger sa propre opinion, sans se fier aux rapports d’autrui.