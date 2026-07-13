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Mourinho prépare-t-il une révolution au Real Madrid ?

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J. Mourinho
Espagne

José Mourinho a entamé son deuxième mandat d’entraîneur au Real Madrid en imposant d’emblée une maxime qui résonne désormais dans les couloirs du centre d’entraînement de Valdebebas : il faut transformer la culture de travail quotidienne pour retrouver les titres.

Selon le journal « Marca », le technicien portugais a martelé lors de ses premiers briefings que le succès ne reviendrait que si chaque membre du club affichait le même niveau d’engagement quotidien et la même soif de compétition.

Si les trophées demeurent l’objectif final, le technicien portugais est convaincu que tout commence par une transformation de la culture de travail quotidienne au sein du club.

Dès ce lundi, José Mourinho commencera à appliquer ses idées sur le terrain.

Les internationaux ayant disputé la Coupe du monde réintégreront progressivement le groupe, après un repos physique et mental d’environ trois semaines, tandis que l’entraîneur dirigera les premières séances avec les joueurs disponibles et plusieurs jeunes issus du centre de formation.

Ces dernières semaines, il a analysé les rapports individuels et présélectionné un groupe de jeunes talents à surveiller de près.

Pour nombre d’entre eux, intégrer les séances de l’équipe première ne sera pas seulement une chance, mais un premier test décisif devant un entraîneur déterminé à se forger sa propre opinion, sans se fier aux rapports d’autrui.

  • mourinhoGetty Images

    Selon nos informations, José Mourinho n’envisage pas de mener une campagne de purge au sein de son effectif.

    Selon Marca, José Mourinho n’envisage pas de révolutionner l’organisation du Real Madrid.

    Il a déjà constitué son équipe de confiance, mais il n’entend pas démanteler la structure administrative ou technique existante ; au contraire, il souhaite s’appuyer sur le personnel actuel et l’intégrer à son nouveau projet.

    Des sources proches de lui ont confirmé au journal « Marca » : « Mourinho ne viendra pas au club pour mener une purge. Il n’a aucune intention de s’opposer à qui que ce soit, ni de l’écarter ou de le licencier. Il veut être un élément fédérateur. »

    Il a toutefois déjà pris ses premières décisions : le préparateur physique Antonio Pintus restera à son poste, tandis que l’entraîneur des gardiens Lopes ne sera pas reconduit et sera remplacé par Nuno Santos.

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  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    Mourinho veut instaurer une ambiance positive au sein du groupe.

    La mission de Mourinho ne se limite pas à l’entraînement du Real Madrid : il s’agit aussi de forger un environnement où le sens des responsabilités, l’ambition et la culture de la gagne s’intègrent au quotidien, bien avant le coup d’envoi.

    Des sources proches de l’entraîneur portugais précisent : « Il veut créer une ambiance positive et donner à chacun le sentiment de jouer un rôle clé dans l’atteinte de l’objectif final. »

    Ses proches le décrivent comme un entraîneur à la personnalité fédératrice, déterminé à rassembler tout le club derrière un projet unique afin de ramener le Real Madrid sur le podium.

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