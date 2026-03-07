Morgan Rogers, star d'Aston Villa et de l'équipe d'Angleterre, accusé d'infidélité par son ex, Leah Taylor, star de Love Island

Dans le podcast Private Story animé par Ami Charlize, Taylor est revenue sur les débuts de leur relation. Charlize a évoqué les rumeurs qui circulaient autour du couple et lui a demandé : « Veux-tu raconter à tout le monde ce qui se passe ? » Taylor a admis qu'elle avait initialement hésité à s'engager dans cette relation pour diverses raisons, expliquant qu'un séjour en vacances ensemble avait marqué un tournant décisif pour le couple.

« Nous avons fini par partir en vacances et j'ai l'impression que cela a tout changé », a déclaré Taylor. « Et puis, après cela, nous avons réellement commencé une relation. Tout allait très bien, pensais-je. Et puis, oui, j'ai découvert qu'il m'avait trompée. Je me suis dit : "Wow". Voilà, c'était fini, ce qui n'était pas génial. »

L'influenceuse de 30 ans a souligné qu'elle avait immédiatement décidé de mettre fin à leur relation, invoquant un manque de confiance. Elle a déclaré dans le podcast : « Si quelqu'un me faisait ça, même si je l'aimais beaucoup, je ne pourrais plus le regarder de la même façon. Je ne pourrais plus faire confiance à quelqu'un comme ça. Honnêtement, cette situation était un peu folle. »