Morgan Rogers, star d'Aston Villa et de l'équipe d'Angleterre, accusé d'infidélité par son ex, Leah Taylor, star de Love Island
Une tempête médiatique s'abat sur l'attaquant de Villa
La vie amoureuse de Rogers a été propulsée sous les feux de la rampe à la suite des déclarations sensationnelles de son ex-petite amie, Taylor. Le joueur de 23 ans, qui est devenu un élément central du dispositif tactique d'Unai Emery à Villa Park, aurait mis fin à sa brève relation avec la star de téléréalité en janvier.
Alors que le couple avait initialement gardé sa romance secrète, Taylor a désormais choisi de partager sa version des faits. Le moment est particulièrement délicat pour l'attaquant, dont l'ascension fulgurante de Middlesbrough à l'équipe nationale anglaise a fait de lui l'un des talents les plus en vue de la Premier League.
Une apparition dans un podcast brise le silence
Dans le podcast Private Story animé par Ami Charlize, Taylor est revenue sur les débuts de leur relation. Charlize a évoqué les rumeurs qui circulaient autour du couple et lui a demandé : « Veux-tu raconter à tout le monde ce qui se passe ? » Taylor a admis qu'elle avait initialement hésité à s'engager dans cette relation pour diverses raisons, expliquant qu'un séjour en vacances ensemble avait marqué un tournant décisif pour le couple.
« Nous avons fini par partir en vacances et j'ai l'impression que cela a tout changé », a déclaré Taylor. « Et puis, après cela, nous avons réellement commencé une relation. Tout allait très bien, pensais-je. Et puis, oui, j'ai découvert qu'il m'avait trompée. Je me suis dit : "Wow". Voilà, c'était fini, ce qui n'était pas génial. »
L'influenceuse de 30 ans a souligné qu'elle avait immédiatement décidé de mettre fin à leur relation, invoquant un manque de confiance. Elle a déclaré dans le podcast : « Si quelqu'un me faisait ça, même si je l'aimais beaucoup, je ne pourrais plus le regarder de la même façon. Je ne pourrais plus faire confiance à quelqu'un comme ça. Honnêtement, cette situation était un peu folle. »
Une étoile montante confrontée à des distractions hors du terrain
Ces allégations surviennent à un moment charnière de la carrière de Rogers, alors qu'il consolide sa place parmi l'élite anglaise. Malgré la nature de la rupture, Taylor a insisté sur le fait qu'elle n'éprouvait aucune rancœur envers le footballeur. « Le plus important pour moi, c'est de ne pas nourrir de haine à leur égard. Je déteste ce qu'ils ont fait, mais en fin de compte, je n'éprouve que de l'amour », a-t-elle ajouté.
Rogers n'a pas encore commenté ces allégations, se concentrant plutôt sur ses responsabilités au sein de son club et de son pays. L'attaquant a joué un rôle déterminant dans la quête de Villa pour terminer parmi les quatre premiers, offrant un mélange unique de puissance et d'élégance technique qui a attiré l'attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel avant la Coupe du monde.
Concentrez-vous sur vos performances sur le terrain
Aston Villa occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, à égalité de points avec Manchester United, troisième. Rogers, qui a marqué dix buts et délivré sept passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, sera à nouveau un joueur clé lorsque les Villans affronteront Lille lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa la semaine prochaine, avant d'affronter les Red Devils dans un match crucial.
