Moratti révèle : « On m'a proposé de reprendre Naples et de le relancer »

L'ancien président de l'Inter raconte une anecdote sur son passé et celui du Napoli.

Massimo Moratti, ancien propriétaire et président de l'Inter, s'exprime au micro de Radio Kiss Kiss. À propos de la situation actuelle des Nerazzurri, battus 1-0 par le Milan lors du dernier derby milanais : « L'équipe de Chivu a perdu contre le Milan, elle a une bonne marge pour bien faire et remporter ce championnat, mais je dois dire qu'il faut commencer à courir. Car j'ai constaté une baisse physique et pour remporter le championnat, il faudra faire mieux au niveau des performances ».

  • Moratti révèle ensuite une anecdote intéressante concernant le passé du Napoli, et en particulier l'année où le club napolitain a fait faillite, en 2004 : « Lorsque le club a fait faillite, un président de Serie A m'a appelé pour me proposer de reprendre le club et de le relancer. Mais j'ai considéré cela comme une intrusion, un manque de respect envers une ville et un stade qui méritaient quelqu'un qui prenne les rênes du club, comme l'a fait le président Aurelio De Laurentiis ».

