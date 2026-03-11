Moratti révèle : « On m'a proposé de reprendre Naples et de le relancer »

Moratti révèle ensuite une anecdote intéressante concernant le passé du Napoli, et en particulier l'année où le club napolitain a fait faillite, en 2004 : « Lorsque le club a fait faillite, un président de Serie A m'a appelé pour me proposer de reprendre le club et de le relancer. Mais j'ai considéré cela comme une intrusion, un manque de respect envers une ville et un stade qui méritaient quelqu'un qui prenne les rênes du club, comme l'a fait le président Aurelio De Laurentiis ».