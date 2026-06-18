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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Montero : « Del Piero à la Juventus ? Il se prépare. Moi, le méchant ? Une étiquette bien méritée. »

Juventus FC
P. Montero
Serie A

L'ancien défenseur uruguayen prend la parole.

Paolo Montero, ancien défenseur de la Juventus et entraîneur intérimaire des Bianconeri pour deux rencontres suite au départ de Max Allegri en fin de saison 2023-2024, s’exprime au micro de Sportmediaset. Voici les déclarations les plus marquantes de l’interview.


Vous attendiez-vous à ce que la Juventus ne se qualifie pas pour la Ligue des champions ?

« Je ne m’attendais pas à ce dénouement, car, sous les premiers matchs dirigés par Spalletti, l’équipe semblait repartie sur de bonnes bases. Maintenant, place à Carnevali : c’est un pur produit du football italien, il a brillé à Sassuolo et possède le profil pour insuffler à la Juventus un nouvel élan, même si le challenge turinois est unique. »

  • Malgré une fin de saison décevante pour la Juventus, les Bianconeri ont-ils raison de faire à nouveau confiance à Spalletti comme entraîneur ?

    « Il faut faire preuve de patience. Nous, les Latins, n’en avons pas beaucoup. Au début d’un championnat, on parle toujours de projet, mais il y a beaucoup d’hypocrisie là-dedans, car ensuite, on n’a pas la patience d’attendre. »


    Concernant Vlahovic, si Montero avait son mot à dire, l’attaquant resterait-il à la Juventus ?

    « Je miserais encore sur lui, il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça. C’est l’un de ceux qui m’ont le plus impressionné lorsque j’ai passé deux matchs sur le banc de la Juventus ; je l’ai beaucoup apprécié pour ses qualités en un contre un. Quant à Chiesa, je miserais sur lui. »


    Tu connais bien Yildiz : est-il judicieux, à son âge, de lui confier un maillot aussi prestigieux ?

    « Je l’ai entraîné en Primavera ; dès son arrivée, on voyait tout de suite qu’il avait quelque chose de différent au niveau de la mentalité, pas seulement sur le plan technique, mais là aussi, il faut être patient, car le maillot numéro dix de la Juventus est un maillot lourd ; il suffit de voir qui l’a porté, comme Platini ou Del Piero. »


    Concernant Del Piero, les supporters rêvent de le voir revenir au club. Quel est ton avis ?

    « Ce serait un grand coup. Je le connais : je suis convaincu qu’il se prépare. Il ne viendrait pas juste pour l’image, mais pour apporter son aide ; s’il revient, ce sera pour collaborer. Quand il jouait, c’était un perfectionniste et je pense qu’il l’est toujours aujourd’hui. »


    Antonio Conte, lui, pourrait-il revenir un jour chez les Bianconeri ?

    « On peut toujours revenir à la Juve ; Antonio a été une idole en tant que joueur et entraîneur. Je ne peux pas répondre maintenant, car ce serait un manque de respect envers Spalletti, mais Antonio Conte est considéré comme une légende de la Juve. Ceux de ma génération ont tissé un lien avec la Juventus. »


    L’étiquette de « méchant » du football t’a-t-elle dérangé ?

    «Non, car je l’ai un peu méritée. Depuis l’enfance, je me moque du regard des autres et je trace ma propre route.»

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