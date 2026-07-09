Moisissure et bruit : la Norvège change d’hôtel

L’équipe n’a passé qu’une seule nuit dans cet hôtel, avant de le quitter en raison de nuisances sonores importantes liées à un chantier voisin, ainsi que d’un manque de propreté et de la présence de moisissures dans les chambres. La FIFA a alors organisé le transfert vers un nouvel hôtel, plus proche du Hard Rock Stadium qui accueillera le match contre l’Angleterre, et prendra en charge les frais des 50 chambres ainsi que la sécurité.