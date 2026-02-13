Getty
Mohamed Salah suivra-t-il Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Rumeur de transfert vers la MLS alors que la Ligue professionnelle saoudienne s'intéresse à lui
Salah a lancé une explosion explosive contre Liverpool
Salah travaille sur un contrat à Anfield jusqu'en 2027, après avoir accepté une prolongation lucrative de ses conditions à Merseyside. Cependant, des questions ont été soulevées quant à son avenir depuis qu'il s'en est pris de manière explosive aux poids lourds de la Premier League.
L'attaquant de 33 ans n'a pas apprécié d'être mis sur le banc par Arne Slot, la superstar égyptienne accusant Liverpool de l'avoir sacrifié alors que le club peinait à défendre son titre.
Il a retrouvé les faveurs de son entraîneur depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations, mais n'a plus marqué en Premier League depuis le 1er novembre et n'a inscrit que sept buts cette saison, alors qu'il avait été prolifique au cours de ses huit ans et demi passés dans le football anglais.
Saudi Pro League ou MLS ? L'intérêt grandit pour Salah
Liverpool pourrait décider de tirer profit de la situation tant qu'il est encore en mesure d'exiger une indemnité pour Salah, les équipes saoudiennes, réputées pour leurs dépenses somptuaires, ayant apparemment proposé des contrats depuis un certain temps déjà. Elles restent dans la course pour le transfert.
Romano le reconnaît, déclarant sur sa chaîne YouTube: « Les clubs saoudiens reviendront vers Mohamed Salah lors du mercato estival. Ils reprendront les négociations. Al-Ittihad pourrait être l'un d'entre eux.
Bien sûr, ils perdent des superstars comme Karim Benzema et N'Golo Kante. Ce ne sont évidemment pas des attaquants, mais ce sont tout de même des superstars, des joueurs de classe mondiale, à quelques heures de la fin du mercato de janvier.
Et ils n'ont pas eu le temps de les remplacer par des superstars absolues, bien sûr, par de très bons joueurs, dont Youssef En-Nesyri, qui vient certainement de Fenerbahçe, mais ils ont probablement besoin d'un grand nom, et Mohamed Salah pourrait donc faire partie des discussions cet été. »
Si des opportunités de partir au Moyen-Orient seront proposées à Salah, Romano affirme que des équipes nord-américaines sont également prêtes à entamer des négociations, Messi et Heung-min Son exerçant déjà leurs talents respectifs aux États-Unis.
Romano a ajouté : « On m'a dit que d'autres clubs saoudiens pourraient s'intéresser à Mohamed Salah. Voyons également si un club de la MLS décide d'entrer en lice et de recruter Mohamed Salah, qui évolue actuellement à Liverpool.
« Je pense que l'été sera intéressant pour l'ailier égyptien. En général, au final, rien ne s'est concrétisé en termes de propositions officielles ou de possibilités concrètes. Mohamed Salah a donc fini par rester à Liverpool. Mais bien sûr, cet été, l'histoire pourrait être différente. »
Salah est-il destiné à quitter Liverpool ?
L'ancien attaquant de Liverpool Stan Collymore estime que Salah va changer de club cet été. Il a récemment déclaré à GOAL: « Il [Salah] jouera jusqu'à la fin de la saison, mais pour que Liverpool puisse continuer et devenir Arne Slot 2.0, lui et [Virgil] van Dijk pourraient bien partir cet été.
Je sais qu'ils ont signé des contrats plus longs et à des conditions plus avantageuses, mais je pense presque que c'était pour voir comment des joueurs comme [Hugo] Ekitike, Isak et Wirtz allaient s'intégrer. Pour l'instant, ça ne se passe pas très bien, ils ont besoin d'eux pour le reste de la saison, mais je pense que si l'on veut faire de Isak et Wirtz les nouveaux leaders de Liverpool, alors les anciens leaders doivent partir.
Je pense qu'une partie de la mauvaise humeur de Mo vient du fait qu'Isak et Wirtz sont arrivés et ont reçu 6 000 tweets disant « Bienvenue Wirtz, bienvenue Isak, vous êtes la meilleure chose depuis le pain tranché ». Je pense qu'il se sent un peu blessé et un peu méprisé par cela.
La seule réponse est : peuvent-ils tous jouer ensemble harmonieusement ou, ce qui est plus probable selon moi, Van Dijk restera-t-il une saison de plus, mais je pense que Mo partira cet été, c'est certain. »
Le remplaçant de Ronaldo ? Le GOAT portugais suscite des rumeurs de départ
Il se peut qu'Al-Nassr se joigne à la course pour Salah, car le GOAT portugais Ronaldo fait parler de son départ de Riyad. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or s'est montré frustré ces derniers temps, ce qui l'a conduit à faire grève, et le joueur de 41 ans a vu son propre transfert vers la MLS faire l'objet de spéculations.
