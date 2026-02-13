Mohamed Salah suivra-t-il Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Rumeur de transfert vers la MLS alors que la Ligue professionnelle saoudienne s'intéresse à lui

Liverpool pourrait décider de tirer profit de la situation tant qu'il est encore en mesure d'exiger une indemnité pour Salah, les équipes saoudiennes, réputées pour leurs dépenses somptuaires, ayant apparemment proposé des contrats depuis un certain temps déjà. Elles restent dans la course pour le transfert.

Romano le reconnaît, déclarant sur sa chaîne YouTube: « Les clubs saoudiens reviendront vers Mohamed Salah lors du mercato estival. Ils reprendront les négociations. Al-Ittihad pourrait être l'un d'entre eux.

Bien sûr, ils perdent des superstars comme Karim Benzema et N'Golo Kante. Ce ne sont évidemment pas des attaquants, mais ce sont tout de même des superstars, des joueurs de classe mondiale, à quelques heures de la fin du mercato de janvier.

Et ils n'ont pas eu le temps de les remplacer par des superstars absolues, bien sûr, par de très bons joueurs, dont Youssef En-Nesyri, qui vient certainement de Fenerbahçe, mais ils ont probablement besoin d'un grand nom, et Mohamed Salah pourrait donc faire partie des discussions cet été. »

Si des opportunités de partir au Moyen-Orient seront proposées à Salah, Romano affirme que des équipes nord-américaines sont également prêtes à entamer des négociations, Messi et Heung-min Son exerçant déjà leurs talents respectifs aux États-Unis.

Romano a ajouté : « On m'a dit que d'autres clubs saoudiens pourraient s'intéresser à Mohamed Salah. Voyons également si un club de la MLS décide d'entrer en lice et de recruter Mohamed Salah, qui évolue actuellement à Liverpool.

« Je pense que l'été sera intéressant pour l'ailier égyptien. En général, au final, rien ne s'est concrétisé en termes de propositions officielles ou de possibilités concrètes. Mohamed Salah a donc fini par rester à Liverpool. Mais bien sûr, cet été, l'histoire pourrait être différente. »