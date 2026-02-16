Lens relance la Ligue 1, Liverpool respire : les gagnants et perdants du week-end européen

Le temps de Mohamed Salah à Liverpool s’amenuise semaine après semaine. Sauf retournement de situation, “le Roi d’Égypte” quittera Anfield cet été, les Reds s’apprêtant à encaisser une dernière indemnité de transfert pour l’un des plus grands joueurs de leur histoire, à un an de la fin de son contrat. Et après une saison jusque-là contrastée, l’Égyptien a rappelé samedi pourquoi son départ laissera un vide immense.

Pour la troisième fois sous le maillot de Liverpool, Salah a marqué, délivré une passe décisive et obtenu un penalty au cours d’une prestation de très haut niveau. Les hommes d’Arne Slot se sont imposés 3-0 face à Brighton en FA Cup, grâce également aux réalisations de Curtis Jones et Dominik Szoboszlai. Certes, ses performances ont souvent été irrégulières cette saison, et son penalty n’était que son septième but toutes compétitions confondues. Mais son activité et son engagement ont démontré qu’il reste déterminé à aller chercher des trophées, même si ces prochains mois devaient être les derniers sous le maillot rouge.

« C’est très agréable de le voir marquer à nouveau, mais ce que j’apprécie le plus, ce n’est pas seulement ses buts – on peut presque s’y attendre – c’est aussi son travail défensif et l’aide qu’il apporte à l’équipe. C’est très positif », a souligné Slot après la rencontre.