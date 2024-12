Mohamed Salah, David de Gea et l'équipe européenne de la saison 2024-2025 à mi-parcours

À l'approche de la mi-saison, GOAL désigne les meilleurs joueurs des cinq grands championnats européens.

Alors que la fin de l'année approche, le moment est idéal pour faire le point et réfléchir à la tournure que prend la saison européenne jusqu'ici. En France, sans surprise, le Paris Saint-Germain domine une nouvelle fois la Ligue 1, malgré des performances décevantes en Ligue des champions. En Allemagne, le Bayern Munich retrouve sa suprématie après avoir été détrôné de manière sensationnelle par un Bayer Leverkusen imbattable la saison passée.

Dans les autres grands championnats, la lutte en tête est bien plus serrée. En Angleterre, Manchester City, vainqueur des quatre derniers titres de Premier League, se retrouve en position de chasseur après la pire série de la carrière de Pep Guardiola. Liverpool mène la danse, talonné par Chelsea. En Espagne, Barcelone, après un début de saison tonitruant, connaît une chute spectaculaire et glisse à la troisième place, derrière les deux rivaux madrilènes : un Real en pleine résurgence et un Atlético qui trône en tête de La Liga. En Italie, l'Inter, troisième, lutte pour conserver son titre en Serie A face à un Napoli flamboyant sous la houlette d'Antonio Conte et à une Atalanta impressionnante dirigée par Gian Piero Gasperini.

En Ligue des champions, Liverpool est également en tête, mais Barcelone, Arsenal, Leverkusen et l'Inter se montrent solides à l'approche des deux dernières journées de cette nouvelle phase de poules. Mais quels joueurs se sont montrés les plus réguliers en Europe jusqu'à présent ? GOAL dévoile ci-dessous son onze de rêve, basé à la fois sur les statistiques individuelles et l'impact global de chaque joueur sur son équipe...