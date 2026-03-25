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Gianluca Minchiotti

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Milik, la Lazio y réfléchit : valeur, contrat et position de la Juventus

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A. Milik

L'attaquant polonais vient tout juste de faire son retour sur le terrain après une longue absence pour blessure, et on parle déjà du mercato

Arek Milik a enfin fait son retour sur le terrain, après deux années difficiles, et envisage désormais l'avenir avec confiance. Le Polonais né en 1994, que Luciano Spalletti a fait entrer en fin de match lors de la rencontre Juventus-Sassuolo (1-1), est sous contrat avec les Bianconeri jusqu'au 30 juin 2027, mais son maintien à Turin n'est pas du tout acquis.


La Vieille Dame semble déterminée à redessiner son attaque en vue de la saison prochaine, avec la prolongation de Dusan Vlahovic et les départs de Jonathan David et Lois Openda. Dans ce contexte, deux options s'offrent à Milik : rester en tant que « joker », en essayant de se faire une place dans la rotation et en espérant trouver un nouveau club une fois libre de tout contrat en 2027, ou trouver dès maintenant une équipe qui lui permette de jouer plus régulièrement qu'il ne le ferait chez les Bianconeri.


  • LA LAZIO S'IMPOSE

    Dans ce deuxième cas, comme le rapporte Calciomercato.it, l'avenir de l'attaquant pourrait toutefois se jouer en Serie A : la Lazio s'intéresserait en effet à Milik, le club étant à la recherche d'un avant-centre à un prix abordable sur le marché. Les Biancocelesti suivront de près la condition physique de Milik jusqu'à la fin de la saison et réfléchiront à l'opportunité de faire une offre aux Bianconeri, étant donné que le contrat du Polonais expire en 2027.


    Le coût du transfert de Milik, après deux ans d'arrêt et avec un contrat d'un an seulement encore en cours, ne dépasse pas les 5 millions d'euros. Si le joueur parvenait à un accord pour s'engager ailleurs, la Juve serait disposée à respecter sa volonté, en facilitant les négociations.

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