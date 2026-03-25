Milik, la Lazio y réfléchit : valeur, contrat et position de la Juventus

Arek Milik a enfin fait son retour sur le terrain, après deux années difficiles, et envisage désormais l'avenir avec confiance. Le Polonais né en 1994, que Luciano Spalletti a fait entrer en fin de match lors de la rencontre Juventus-Sassuolo (1-1), est sous contrat avec les Bianconeri jusqu'au 30 juin 2027, mais son maintien à Turin n'est pas du tout acquis.





La Vieille Dame semble déterminée à redessiner son attaque en vue de la saison prochaine, avec la prolongation de Dusan Vlahovic et les départs de Jonathan David et Lois Openda. Dans ce contexte, deux options s'offrent à Milik : rester en tant que « joker », en essayant de se faire une place dans la rotation et en espérant trouver un nouveau club une fois libre de tout contrat en 2027, ou trouver dès maintenant une équipe qui lui permette de jouer plus régulièrement qu'il ne le ferait chez les Bianconeri.



