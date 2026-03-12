Milan, Sacchi : « Leao doit se réveiller. Ainsi, Allegri pourra réaliser l'exploit. »

Arrigo Sacchi, ancien entraîneur du Milan AC et ancien sélectionneur de l'Italie, a analysé la lutte pour le titre entre l'Inter et le Milan dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Selon l'ancien technicien et aujourd'hui commentateur de notre football, le club rossonero a de sérieuses chances de remporter le titre grâce au retour en force de Massimiliano Allegri. Il faudra toutefois que l'équipe de Chivu continue à ne pas convaincre, avec de nombreux éléments en baisse de forme et « moins déterminés » que par le passé, et que Rafael Leao se réveille.

Voici ses propos