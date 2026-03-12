Goal.com
Spal v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, Sacchi : « Leao doit se réveiller. Ainsi, Allegri pourra réaliser l'exploit. »

Arrigo Sacchi, ancien entraîneur du Milan AC et ancien sélectionneur de l'Italie, a analysé la lutte pour le titre entre l'Inter et le Milan dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. 

Selon l'ancien technicien et aujourd'hui commentateur de notre football, le club rossonero a de sérieuses chances de remporter le titre grâce au retour en force de Massimiliano Allegri. Il faudra toutefois que l'équipe de Chivu continue à ne pas convaincre, avec de nombreux éléments en baisse de forme et « moins déterminés » que par le passé, et que Rafael Leao se réveille.

Voici ses propos

  • L'ENTREPRISE DU TITRE DANS LES MAINS D'ALLEGRI

    « Le Milan a la possibilité de se remettre pleinement dans la course au titre et même de le remporter. Il dispose d'une équipe très solide et la victoire dans le derby a sans aucun doute donné de l'enthousiasme à tout le milieu. L'équipe d'Allegri a les capacités pour y parvenir. »
  • L'INTER EN BAISSE ET MOINS DÉTERMINÉE

    « Bien sûr, sept points à rattraper, c'est beaucoup : il faut trois matchs et ce n'est pas facile, car les Rossoneri devraient tous les gagner et l'Inter ne marquer qu'un seul point. Mais l'Inter n'a qu'une seule mission : marquer des points et maintenir l'écart. Le Scudetto est le seul objectif qui reste et les Nerazzurri vont donc tout donner pour atteindre leur but. Mais j'avoue que je les ai vus légèrement en baisse par rapport à d'autres périodes de la saison. C'est peut-être dû aux absences, ou peut-être sont-ils moins déterminés et efficaces qu'avant. »

  • SORTIR DE LA SPIRALE NÉGATIVE SERA UN PROBLÈME

    « Il suffit d'un instant pour entrer dans une mauvaise passe, mais en sortir devient ensuite un problème. Le joueur qui peut aider l'Inter à remporter le championnat est sans aucun doute Lautaro. Il est le meilleur des quatre attaquants, il est également le capitaine, un homme écouté et respecté dans les vestiaires. J'attends davantage de Barella, qui ne me semble pas être au meilleur de sa forme. »

  • LEAO DOIT SE RÉVEILLER

    « Au Milan, je n'ai aucun doute : l'homme clé est Modric, c'est lui qui fait tourner l'équipe et qui la tire vers le haut. Si son physique le soutient, mais je ne vois pas pourquoi il le trahirait maintenant, je pense que sa contribution sera fondamentale. Et si Leao se réveille et commence à avoir cette continuité qui lui a fait défaut jusqu'à présent, alors la question du titre n'est pas close ».

