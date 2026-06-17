Ce qui devait être un jour de clarification s’est transformé en une douche froide. Markus Krosche et Timmo Hardung restent à l’Eintracht Francfort malgré la forte pression exercée ces derniers jours par le club rossonero. Les versions divergent sur les circonstances de cet imprévu, qui complique sérieusement les plans.
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Milan : Ozek attend la confirmation officielle pour prendre le poste de directeur sportif
Krosche et Hardung écartés : Ozek pourrait-il faire son retour à Milan ?
Après l’échec des négociations avec Krosche et Hardung, le Milan relance sa recherche de candidats pour remanier sa direction suite au limogeage des anciens dirigeants Tare et Furlani. Le club doit donc se remettre en quête d’un dirigeant sur le marché. Le club songerait à nouveau à Devin Ozek, jeune dirigeant germano-turc déjà approché ces dernières semaines. Formé au centre de formation du Bayer Leverkusen, qu’il a contribué à mener vers le titre en Bundesliga, il a ensuite pris les commandes du Fenerbaçhe SK avec des résultats moins convaincants.