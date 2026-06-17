Milan : Ozek attend la confirmation officielle pour prendre le poste de directeur sportif

Après l’échec des négociations avec Krosche et Hardung, le Milan relance sa recherche de candidats pour remanier sa direction suite au limogeage des anciens dirigeants Tare et Furlani. Le club doit donc se remettre en quête d’un dirigeant sur le marché. Le club songerait à nouveau à Devin Ozek, jeune dirigeant germano-turc déjà approché ces dernières semaines. Formé au centre de formation du Bayer Leverkusen, qu’il a contribué à mener vers le titre en Bundesliga, il a ensuite pris les commandes du Fenerbaçhe SK avec des résultats moins convaincants.