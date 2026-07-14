Toujours ensemble. Luka Modric est sur le point de rester chez les Rossoneri la saison prochaine. Selon Gianluca Di Marzio, le champion croate vit ses dernières heures de réflexion, mais la tendance est claire : le « oui » tant attendu se rapproche à grands pas. Ces dernières semaines, les deux parties sont restées en contact permanent : le Milan, par l’intermédiaire de Cardinale et Amorim, a maintenu la pression, tandis que l’ancien Madrilène a pris son temps sans jamais fermer la porte, même en l’absence de Ligue des champions. La retraite n’est pas à l’ordre du jour : Modric veut continuer à jouer, et lui comme sa famille se sentent très bien à Milan.
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Milan-Modric : toutes les indications vont vers une prolongation chez les Rossoneri ; l’optimisme prévaut
Amorim mise sur Modrić
Pour Amorim, Modric n’est pas un titulaire indiscutable, mais sa présence est indispensable à la progression du groupe et à la gestion des temps forts : « Modric est un joueur que nous voulons conserver, je lui ai parlé à deux reprises et je ne me lasserai pas de le faire », a-t-il déclaré lors de la conférence de présentation. « Il a bien joué, je pense qu’il est un élément essentiel pour nous. Je ne prétends pas qu’il disputera chaque match, mais nous comptons sur lui pour la saison à venir. Le conseil d’administration partage cet avis et j’espère le voir rester avec nous très prochainement. »
UNE BAISSE DE SALAIRE ?
Modric se dirige vers une prolongation au Milan, même si son rôle ne sera pas central. Les détails financiers sont encore à finaliser, mais l’aspect salarial ne devrait pas constituer un obstacle. Une baisse de salaire est toutefois probable : l’été dernier, il avait signé pour une saison à 3,5 millions d’euros nets, soit un coût global (brut) de 6,48 millions d’euros.
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