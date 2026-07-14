Milan-Modric : toutes les indications vont vers une prolongation chez les Rossoneri ; l’optimisme prévaut

Pour Amorim, Modric n’est pas un titulaire indiscutable, mais sa présence est indispensable à la progression du groupe et à la gestion des temps forts : « Modric est un joueur que nous voulons conserver, je lui ai parlé à deux reprises et je ne me lasserai pas de le faire », a-t-il déclaré lors de la conférence de présentation. « Il a bien joué, je pense qu’il est un élément essentiel pour nous. Je ne prétends pas qu’il disputera chaque match, mais nous comptons sur lui pour la saison à venir. Le conseil d’administration partage cet avis et j’espère le voir rester avec nous très prochainement. »