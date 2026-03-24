Le Milan s'attèle à la construction d'un milieu de terrain de haut vol, digne de la Ligue des champions. L'idée de Tare et Allegri : ajouter Goretzka aux piliers que sont Rabiot et Modric. Le projet est ambitieux et constituerait également une déclaration d'intention claire quant aux ambitions du Diavolo pour la saison prochaine. Le milieu de terrain né en 1995 est prêt à quitter le Bayern Munich à la fin de la saison, la décision a déjà été prise en janvier : il ne renouvellera pas son contrat qui arrive à échéance avec le club bavarois.
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Milan met la pression pour Goretzka : Tare s'active pour devancer l'Inter et Arsenal, le coût de l'opération
DERBY DE MILAN
Goretzka, disponible gratuitement, représente une opportunité alléchante à explorer. En Italie, nombreux sont ceux qui se sont manifestés : l'Inter, la Juventus et Naples. Par ordre d'intérêt, bien sûr. Pour Allegri, l'international allemand est une priorité pour renforcer le milieu de terrain, car il correspond parfaitement au profil recherché pour élever le niveau de l'équipe : expérimenté, gagnant et doté d'une extraordinaire capacité à allier technique et puissance physique dans les deux phases de jeu.
Le Milan a entamé les contacts depuis longtemps et sait qu'il devra surtout devancer l'Inter, qui s'est déjà entretenue à plusieurs reprises tant avec le joueur qu'avec ses représentants. Marotta et Ausilio sont deux adversaires redoutables sur le marché, en particulier sur celui des joueurs libres, comme le montre l'histoire récente, de Calhanoglu à Zielinski.
DEMANDE SPÉCIALE
Goretzka apprécie le Milan et la Serie A ; la rencontre entre Tare et l'agence Roof mi-janvier a débouché sur une avancée significative. Elle n'est toutefois pas encore définitive, car le joueur aurait une préférence pour la Premier League et Arsenal. La plus grande difficulté, cependant, réside actuellement dans ses exigences financières : un contrat de trois ans à 7 millions d'euros plus des primes élevées et une prime à la signature de 10 millions d'euros. Des chiffres importants, en ligne avec ce que le natif de Bochum a gagné ces dernières saisons au Bayern Munich.
LE PLAN DE TARE
Après avoir réussi le coup Modric sans dépenser un centime, Tare est plus que motivé pour réitérer l'exploit avec Goretzka : la mission du directeur sportif rossonero est difficile, mais pas impossible. Lors de ses prochaines rencontres avec Roof, il tentera de négocier les primes et la prime à la signature, en demandant une réduction et en proposant un contrat plus long, éventuellement assorti d'une option en faveur du joueur. Les idées sont là, tout comme la volonté d'aller jusqu'au bout : le Milan veut tenter de conclure le transfert de Goretzka.