Milan met la pression pour Goretzka : Tare s'active pour devancer l'Inter et Arsenal, le coût de l'opération

Goretzka, disponible gratuitement, représente une opportunité alléchante à explorer. En Italie, nombreux sont ceux qui se sont manifestés : l'Inter, la Juventus et Naples. Par ordre d'intérêt, bien sûr. Pour Allegri, l'international allemand est une priorité pour renforcer le milieu de terrain, car il correspond parfaitement au profil recherché pour élever le niveau de l'équipe : expérimenté, gagnant et doté d'une extraordinaire capacité à allier technique et puissance physique dans les deux phases de jeu.





Le Milan a entamé les contacts depuis longtemps et sait qu'il devra surtout devancer l'Inter, qui s'est déjà entretenue à plusieurs reprises tant avec le joueur qu'avec ses représentants. Marotta et Ausilio sont deux adversaires redoutables sur le marché, en particulier sur celui des joueurs libres, comme le montre l'histoire récente, de Calhanoglu à Zielinski.



