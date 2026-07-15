Milan, Leao te rend riche : le transfert de l'as portugais devrait générer une plus-value de 50 millions d'euros

«Intensité» : tel est le maître mot des deux premiers jours de reprise sous la houlette de Ruben Amorim. Le Milan doit faire preuve d’intensité sur le terrain, mais il doit d’abord en faire preuve sur le marché des transferts, car l’équipe a besoin de renforts pour se rapprocher du projet que le technicien portugais et le président Gerry Cardinale ont en tête. Après les arrivées de Goncalo Ramos et Mario Gila pour un total de 100 millions d’euros, la direction doit désormais gérer les départs avec la même rigueur. Le dossier le plus sensible concerne Rafael Leão : les premières démarches ont été engagées pour un transfert douloureux mais inévitable.