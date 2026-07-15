«Intensité» : tel est le maître mot des deux premiers jours de reprise sous la houlette de Ruben Amorim. Le Milan doit faire preuve d’intensité sur le terrain, mais il doit d’abord en faire preuve sur le marché des transferts, car l’équipe a besoin de renforts pour se rapprocher du projet que le technicien portugais et le président Gerry Cardinale ont en tête. Après les arrivées de Goncalo Ramos et Mario Gila pour un total de 100 millions d’euros, la direction doit désormais gérer les départs avec la même rigueur. Le dossier le plus sensible concerne Rafael Leão : les premières démarches ont été engagées pour un transfert douloureux mais inévitable.
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Milan, Leao te rend riche : le transfert de l'as portugais devrait générer une plus-value de 50 millions d'euros
VALORISATION À 60 MILLIONS D'EUROS
L'entourage de Rafael Leao forme une véritable équipe de futsal : avocats, père (Antonio), intermédiaires et, bien sûr, Jorge Mendes, mandaté par Gerry Cardinale pour présenter les offres concernant le numéro 10 rossonero. En interne, à la via Aldo Rossi, on garde son calme et on refuse la précipitation : le départ de Leao doit suivre une stratégie claire, non une simple opportunité. Les chiffres seront déterminants : le Milan exige 60 millions d’euros pour se séparer de celui qui a été la figure emblématique du 19e Scudetto, conquis à Reggio Emilia.
FORTE PLUS-VALUE
Le montant minimum pour céder Leao s’élèverait à 11,212 millions d’euros, soit la valeur résiduelle inscrite au bilan, mais le Milan ne compte pas brader sonattaquant.Le club vise une plus-value substantielle et espère atteindre les 50 millions d’euros. Un défi de taille, mais pas insurmontable, surtout si certaines offres proviennent du riche championnat arabe.
ENVIE DE TOTTENHAM
Les priorités n’ont pas changé, ni pour le Milan, ni pour Leao, qui souhaite attendre des offres en provenance d’Angleterre : Rafa rêve de jouer en Premier League et a commencé à échanger des messages avec son ami Tonali au sujet de Tottenham. Son entourage a proposé le joueur aux Spurs de Roberto De Zerbi, mais les seules offres concrètes proviennent d’Arabie saoudite. Pour l’instant, Leao n’envisage pas cette option, mais sa position pourrait évoluer d’ici quelques semaines si aucune proposition ne survient des trois premiers championnats européens.
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