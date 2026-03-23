Milan : Leao ne se rendra pas en sélection portugaise ; il reste à Milanello

La Fédération portugaise de football a officiellement dispensé Rafael Leão : l'attaquant du Milan n'aura même pas à se rendre à Lisbonne pour passer des examens médicaux. Pendant cette trêve, le Portugal affrontera le Mexique à Mexico et les États-Unis à Atlanta.





Massimiliano Allegri et le staff médical du Milan disposeront donc de Leao pendant toute la trêve, afin de suivre au jour le jour son étatde forme en vue de la reprise du championnat, qui, pour les Rossoneri, coïncidera avec le déplacement à Naples le 6 avril, le lundi de Pâques.



