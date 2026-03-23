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Gianluca Minchiotti

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Milan : Leao ne se rendra pas en sélection portugaise ; il reste à Milanello

L'attaquant des Rossoneri ne rejoindra pas sa sélection nationale et poursuit sa convalescence en Italie

La Fédération portugaise de football a officiellement dispensé Rafael Leão : l'attaquant du Milan n'aura même pas à se rendre à Lisbonne pour passer des examens médicaux. Pendant cette trêve, le Portugal affrontera le Mexique à Mexico et les États-Unis à Atlanta.


Massimiliano Allegri et le staff médical du Milan disposeront donc de Leao pendant toute la trêve, afin de suivre au jour le jour son étatde forme en vue de la reprise du championnat, qui, pour les Rossoneri, coïncidera avec le déplacement à Naples le 6 avril, le lundi de Pâques.


  • Qu'est-ce qui ne va pas ?

    Rappelons que Leao ne s'était pas entraîné à la veille du match de vendredi dernier contre Turin, et qu'il n'avait finalement pas été convoqué pour cette rencontre, en raison d'une récidive du problème à l'adducteur survenu justement lors du match aller contre le Toro.


    Depuis le 8 décembre, date à laquelle le Portugais avait dû être remplacé lors du match contre Turin en raison d'une douleur à l'adducteur, Leao souffre d'une gêne au niveau du pubis qui a affecté ses entraînements et ses performances ces derniers mois.


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