Rafael Leão a marqué avec le Portugal et a également évoqué son avenir au Milan AC. Après son but contre l’Ouzbékistan, l’attaquant portugais s’est exprimé sur DAZN au sujet de l’arrivée d’Amorim sur le banc des Rossoneri : « Pour l’instant, je dois rester concentré sur la Coupe du monde. Je sais qu’il est très talentueux,qu’il a réalisé un excellent travail au Portugal et que son passage à Manchester United n’a pas répondu à ses attentes, mais il demeure un grand entraîneur. Je prendrai ma décision après la Coupe du monde. » Ces déclarations font écho à celles tenues quelques jours plus tôt lors du stage de préparation du Portugal, où l’attaquant avait confié à RTP avoir atteint tous ses objectifs sous le maillot rossonero et pouvoir donc envisager un départ sans regret.
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Milan, Leao et ses déclarations élogieuses à l’égard d’Amorim : quelles répercussions sur le marché des transferts ?
UNE NOUVELLE GAMME FRAÎCHEMENT LANCÉE
La triste fin de saison du Milan ne pouvait qu’influencer les bilans généraux comme l’humeur des protagonistes. Celle de Leao, déjà éprouvé par une saison compliquée en raison d’une pubalgie, était au plus bas. L’occasion de tout déballer lui a été offerte par les journalistes qui ont recueilli les réflexions de Rafa sans filtre ni stratégie précise. Des propos non coordonnés avec le club, qui ont pris de court jusqu’à son entourage et ressemblé à un but contre son camp.
Après le match Portugal-Ouzbékistan, on a découvert un Leao plus conscient et galvanisé par son premier but en Coupe du monde. Un Leao qui change radicalement la donne et la stratégie sur le marché des transferts : son départ du Milan ne pourra se concrétiser qu’à certaines conditions.
PAS DE RETOURNEMENT DE SITUATION
Leao nourrit une grande admiration pour Amorim ; les deux hommes ont échangé plusieurs messages ces derniers jours. D’une part, l’entraîneur portugais a confirmé son estime et son projet de jeu offensif articulé autour d’un schéma à trois attaquants ; d’autre part, Rafa a expliqué les raisons qui le conduisent à envisager de mettre un terme à son aventure chez les Rossoneri.
Le Milan ne lui a pas imposé de trouver un nouveau club à tout prix : si les conditions d’un accord satisfaisant pour les deux parties sont réunies, le départ sera acté. Dans le cas contraire, son contrat courant jusqu’en 2028, joueur et club poursuivront leur collaboration au moins une saison de plus.