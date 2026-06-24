La triste fin de saison du Milan ne pouvait qu’influencer les bilans généraux comme l’humeur des protagonistes. Celle de Leao, déjà éprouvé par une saison compliquée en raison d’une pubalgie, était au plus bas. L’occasion de tout déballer lui a été offerte par les journalistes qui ont recueilli les réflexions de Rafa sans filtre ni stratégie précise. Des propos non coordonnés avec le club, qui ont pris de court jusqu’à son entourage et ressemblé à un but contre son camp.





Après le match Portugal-Ouzbékistan, on a découvert un Leao plus conscient et galvanisé par son premier but en Coupe du monde. Un Leao qui change radicalement la donne et la stratégie sur le marché des transferts : son départ du Milan ne pourra se concrétiser qu’à certaines conditions.



