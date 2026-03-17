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Milan : Leao et Pulisic face à face : une poignée de main devant l'équipe d'Allegri

Les deux attaquants rossoneri se sont expliqués après les malentendus de dimanche soir sur le terrain de la Lazio.

À Milanello, le calme revient entre Christian Pulisic et Rafael Leao.

Sky rapporte que les deux attaquants rossoneri se sont calmement expliqués deux jours après les malentendus survenus pendant et après le match perdu 1-0 dimanche soir sur le terrain de la Lazio. 

En marge de l'analyse vidéo habituelle du match, devant le reste de leurs coéquipiers, les deux joueurs se sont serré la main, prêts à repartir ensemble avec enthousiasme pour ces neuf dernières journées du championnat de Serie A.

MILAN, POURQUOI LE DUO LEAO-PULISIC NE FONCTIONNE-T-IL PAS ?

  • LA RECONSTRUCTION

    Remplacé à la 66e minute par Fulkrug, Leao a quitté le terrain dans la polémique, refusant les accolades du capitaine Maignan et de l'entraîneur Allegri, tandis que dans les tribunes, le directeur sportif Tare le réprimandait pour son comportement. 

    Une fois sur le banc, l'attaquant portugais a donné des coups de pied dans des bouteilles d'eau et, dans les vestiaires, il aurait eu une altercation avec Pulisic, qu'il accusait de ne pas lui avoir passé le ballon correctement à deux reprises. L'intervention d'Allegri a ensuite calmé le jeu. 

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  • EN DIRECTION DU TAUREAU

    Le Milan affrontera Turin à San Siro samedi à 18 h. Reste à savoir si Allegri confirmera le duo d'attaque composé de Leao et Pulisic dès le coup d'envoi ou s'il préférera titulariser au moins l'un des deux, Fullkrug ou Nkunku, sans oublier Gimenez.

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