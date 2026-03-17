Milan : Leao et Pulisic face à face : une poignée de main devant l'équipe d'Allegri

À Milanello, le calme revient entre Christian Pulisic et Rafael Leao.

Sky rapporte que les deux attaquants rossoneri se sont calmement expliqués deux jours après les malentendus survenus pendant et après le match perdu 1-0 dimanche soir sur le terrain de la Lazio.

En marge de l'analyse vidéo habituelle du match, devant le reste de leurs coéquipiers, les deux joueurs se sont serré la main, prêts à repartir ensemble avec enthousiasme pour ces neuf dernières journées du championnat de Serie A.

MILAN, POURQUOI LE DUO LEAO-PULISIC NE FONCTIONNE-T-IL PAS ?