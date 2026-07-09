Milan : Lampard veut Tomori à Coventry ; le défenseur anglais prend son temps

Contrairement aux mois précédents, Tomori se montre désormais ouvert à un départ du Milan lors de ce mercato et en a déjà discuté avec son entourage. Le club rossonero espère tirer au moins 15 millions d’euros de sa vente, plusieurs clubs de Premier League ayant déjà manifesté leur intérêt. La piste la plus concrète mène à Frank Lampard. Coventry, fraîchement promu en Premier League, suit de près l’ancien Blues, mais l’intéressé a demandé un peu de temps pour peser le pour et le contre.