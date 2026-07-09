Un va-et-vient incessant agite l’AC Milan. Le défenseur espagnol Mario Gila doit arriver ce week-end à Milan pour passer la visite médicale et signer son contrat avec le club de la via Aldo Rossi. Son arrivée précipite Fikayo Tomori vers la sortie : le défenseur anglais, sous contrat jusqu’en 2027, stagne depuis plusieurs mois dans des négociations de prolongation au point mort.
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Milan : Lampard veut Tomori à Coventry ; le défenseur anglais prend son temps
COVENTRY MET LA PRESSION
Contrairement aux mois précédents, Tomori se montre désormais ouvert à un départ du Milan lors de ce mercato et en a déjà discuté avec son entourage. Le club rossonero espère tirer au moins 15 millions d’euros de sa vente, plusieurs clubs de Premier League ayant déjà manifesté leur intérêt. La piste la plus concrète mène à Frank Lampard. Coventry, fraîchement promu en Premier League, suit de près l’ancien Blues, mais l’intéressé a demandé un peu de temps pour peser le pour et le contre.
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