Milan : la jeune star Comotto brille avec La Spezia : sa valeur marchande a augmenté de 80 %

Comotto s'épanouit en Serie B : il est le seul joueur de moins de 21 ans à avoir vu sa valeur augmenter

Christian Comotto est l'une des plus belles révélations de l'actuel championnat de Serie B. Doté de talent et de personnalité, ce joueur né en 2008, qui appartient au Milan et est actuellement prêté à La Spezia, réalise une saison de très haut niveau. Sous la houlette de Donadoni, il est devenu titulaire dans l'équipe ligure et acquiert une expérience professionnelle très enrichissante, notamment en vue d'une suite de carrière qui s'annonce très prometteuse.