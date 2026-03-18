Christian Comotto est l'une des plus belles révélations de l'actuel championnat de Serie B. Doté de talent et de personnalité, ce joueur né en 2008, qui appartient au Milan et est actuellement prêté à La Spezia, réalise une saison de très haut niveau. Sous la houlette de Donadoni, il est devenu titulaire dans l'équipe ligure et acquiert une expérience professionnelle très enrichissante, notamment en vue d'une suite de carrière qui s'annonce très prometteuse.
calciomercato.com
Traduit par
Milan : la jeune star Comotto brille avec La Spezia : sa valeur marchande a augmenté de 80 %
ÇA VAUT 4,5 MILLIONS D'EUROSSelon les estimations de Transfermarkt, sa valeur a augmenté de 80 %, atteignant 4,5 millions d'euros. Un résultat remarquable pour un joueur né en 2008, qui est d'ailleurs le seul mineur de Serie B à avoir connu une telle progression.
Publicité