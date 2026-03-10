Goal.com
Milan-Inter : amende infligée à Baccin pour avoir critiqué l'arbitre « avec arrogance »

Après le derby Milan-Inter, amende pour un dirigeant nerazzurro

Les décisions du juge sportif sont tombées après la 28e journée de Serie A. Il convient de souligner en particulier les décisions concernant le derby Milan-Inter 1-0 : outre la suspension de Rabiot, deux amendes ont été infligées au Milan, une amende à un dirigeant de l'Inter (Dario Baccin, pour avoir critiqué de manière irrespectueuse une décision arbitrale de Doveri), et une suspension ainsi qu'une amende à un préparateur du Milan (Simone Folletti). 

  • L'AMENDE À BACCIN : LA MOTIVATION

    DIRIGEANTS NON EXPULSÉS

    AMENDE DE 10 000,00 €

    BACCIN Dario (Inter) : pour avoir, à la fin du match, dans les vestiaires, critiqué de manière arrogante et répétée une décision arbitrale de manière irrespectueuse.

