Milan-Inter : amende infligée à Baccin pour avoir critiqué l'arbitre « avec arrogance »

Les décisions du juge sportif sont tombées après la 28e journée de Serie A. Il convient de souligner en particulier les décisions concernant le derby Milan-Inter 1-0 : outre la suspension de Rabiot, deux amendes ont été infligées au Milan, une amende à un dirigeant de l'Inter (Dario Baccin, pour avoir critiqué de manière irrespectueuse une décision arbitrale de Doveri), et une suspension ainsi qu'une amende à un préparateur du Milan (Simone Folletti).

