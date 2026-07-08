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Kerim AlajbegovicGetty

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Milan : Ibrahimovic valide Alajbegovic ; voici l'offre du Bayer Leverkusen

Milan AC
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Milan : le talentueux Bosnien Alajbegovic figure également sur la short-list d’Amorim pour le poste de milieu offensif.

Zlatan Ibrahimovic, vedette de la Coupe du monde en tant que commentateur pour Fox Sports, s'est dit fasciné par Kerim Alajbegovic, un ailier bosnien né en 2007, qu'il a encensé après son but contre le Qatar lors du dernier match de la phase de groupes : « La frappe était magnifique, oui. La technique était parfaite. Mais ce qui m’a frappé, c’est la confiance qu’il a affichée avant le but : la manière dont il a réclamé le ballon, la manière dont il a senti le bon moment. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Tout le monde parle du but, mais pour moi, le but n’est pas l’essentiel. Ce qui frappe, c’est son courage. Un jeune de 18 ans à la Coupe du monde, sous pression, devant des millions de spectateurs, qui joue comme s’il était le maître du stade : c’est rare. Beaucoup de jeunes joueurs ont 

du talent

Le talent, on en trouve partout. Mais le talent sans personnalité ne sert à rien. Quand j’ai regardé Kerim, je n’ai pas vu un jeune joueur qui espérait faire un bon match. J’ai vu un joueur qui se savait au-dessus des autres. Certains diront que sa carrière ne fait que commencer. Peut-être. Mais s’il garde cet état d’esprit, ce but restera comme le moment où le football mondial a découvert Kerim Alajbegović. La Coupe du monde est une fabrique de stars. Aujourd’hui, une nouvelle est née. » 

  • Ibra recommande Ajdarevic

    Le message est arrivé directement de la messagerie WhatsApp d’Ibrahimovic à celle de Cardinale : « On prend Alajbegovic. » Parmi les nombreux talents repérés lors de la Coupe du monde, le conseiller principal de Red Bird en a notamment signalé un : ce joueur né en 2007, propriété du Bayer Leverkusen, qui l’a racheté pour environ 8 millions au Red Bull Salzbourg.


    Alajbegovic est un attaquant excentré, ambidextre, capable d’évoluer sur les deux ailes, mais aussi en milieu offensif ou en deuxième attaquant. Son atout majeur : un dribble très travaillé, qu’il utilise avec une grande maîtrise technique et une vitesse d’exécution remarquable, aussi bien dans les petits espaces qu’en terrain ouvert.

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  • Le mercato s’ouvre à 30 millions d’euros.

    D'après les informations en provenance d'Allemagne, le Bayer Leverkusen serait prêt à écouter les offres pour Aljabegovic dès ce mercato, à condition qu'elles soient importantes et nettement supérieures aux 8 millions d'euros investis pour le faire revenir au club. Selon la formation allemande, le défenseur, porté par ses récents exploits en équipe nationale, vaut désormais environ 30 millions d'euros. Le Milan devra toutefois se méfier de la concurrence de plusieurs clubs italiens, notamment l'Atalanta, et anglais.

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