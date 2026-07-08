Milan : Ibrahimovic valide Alajbegovic ; voici l'offre du Bayer Leverkusen

Zlatan Ibrahimovic, vedette de la Coupe du monde en tant que commentateur pour Fox Sports, s'est dit fasciné par Kerim Alajbegovic, un ailier bosnien né en 2007, qu'il a encensé après son but contre le Qatar lors du dernier match de la phase de groupes : « La frappe était magnifique, oui. La technique était parfaite. Mais ce qui m’a frappé, c’est la confiance qu’il a affichée avant le but : la manière dont il a réclamé le ballon, la manière dont il a senti le bon moment. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Tout le monde parle du but, mais pour moi, le but n’est pas l’essentiel. Ce qui frappe, c’est son courage. Un jeune de 18 ans à la Coupe du monde, sous pression, devant des millions de spectateurs, qui joue comme s’il était le maître du stade : c’est rare. Beaucoup de jeunes joueurs ont

du talent

Le talent, on en trouve partout. Mais le talent sans personnalité ne sert à rien. Quand j’ai regardé Kerim, je n’ai pas vu un jeune joueur qui espérait faire un bon match. J’ai vu un joueur qui se savait au-dessus des autres. Certains diront que sa carrière ne fait que commencer. Peut-être. Mais s’il garde cet état d’esprit, ce but restera comme le moment où le football mondial a découvert Kerim Alajbegović. La Coupe du monde est une fabrique de stars. Aujourd’hui, une nouvelle est née. »