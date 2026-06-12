Milan, Gimenez proposé à Tottenham : ce qu'il faut savoir sur l'avenir de l'attaquant mexicain

Si, d’un côté, le joueur se dit confiant et convaincu par son expérience au Milan, son entourage scrute néanmoins le marché à la recherche de solutions alternatives. La Lazio figure parmi les clubs intéressés, mais sous certaines conditions : la piste est sérieuse, toutefois très complexe à concrétiser. Ces dernières heures, le joueur a été proposé au Tottenham de De Zerbi. Rappelons qu’ilavait déjà failli rejoindre le club londonien lors du dernier mercato.