Santiago Gimenez a encore tout à prouver. L’attaquant mexicain sort d’une saison blanche, marquée par un bilan statistique nul : zéro but inscrit. Le Milan AC l’a placé sur le marché des transferts, et la confiance accordée à l’ancien joueur du Feyenoord est au plus bas. Malgré ce contexte défavorable, le jeune homme affirme avec conviction posséder toutes les qualités nécessaires pour s’imposer en Italie sous le maillot rossonero.
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Milan, Gimenez proposé à Tottenham : ce qu'il faut savoir sur l'avenir de l'attaquant mexicain
PROPOSÉ À TOTTENHAM
Si, d’un côté, le joueur se dit confiant et convaincu par son expérience au Milan, son entourage scrute néanmoins le marché à la recherche de solutions alternatives. La Lazio figure parmi les clubs intéressés, mais sous certaines conditions : la piste est sérieuse, toutefois très complexe à concrétiser. Ces dernières heures, le joueur a été proposé au Tottenham de De Zerbi. Rappelons qu’ilavait déjà failli rejoindre le club londonien lors du dernier mercato.