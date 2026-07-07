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Milan : Gila coûte autant que Tomori : l'impact sur le budget

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Mercato

Mario Gila au Milan, c’est officiel. Accord trouvé avec la Lazio. Voici l’impact financier de ce nouveau coup de l’été des Rossoneri.

Mario Gila au Milan, c’est officiel. L’accord avec la Lazio est conclu pour 27 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Une bonne nouvelle pour RubenAmorim, qui, après GonçaloRamos, obtient un autre joueur qu’il avait expressément réclamé pour renforcer l’équipe. En attendant la publication des chiffres officiels, qui interviendra avec la clôture des comptes, on peut déjà évaluer l’impact financier de l’opération pour les Rossoneri à partir des données circulant ces dernières heures, comme le rapporte Milannews.it.

  • Gila au Milan : l'impact financier

    Cardinale a trouvé un accord avec Lotito : ce dernier reversera 50 % du montant au Real Madrid, soit environ 27 millions d’euros plus 3 millions de bonus. Le joueur, qui continue de profiter des allègements fiscaux du décret « Crescita », s'engagera pour cinq ans à 4,5 M€ nets, plus 1 M€ de bonus. Selon Milannews.it, Mario Gila représentera donc un coût annuel d'environ 11,8 M€ pour le Milan, entre amortissement et salaire brut.


    Gila : amortissement 5,4 M€ + salaire brut 6,4 M€ = 11,8 M€ par an

    Curieusement, ce montant correspond exactement au coût annuel de Tomori, dont le contrat expire en 2027 et qui pourrait donc quitter le Milan cet été.

    Tomori : amortissement 7,3 M€ + salaire brut 4,5 M€ = 11,8 M€ par an.

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