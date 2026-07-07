Milan : Gila coûte autant que Tomori : l'impact sur le budget

Cardinale a trouvé un accord avec Lotito : ce dernier reversera 50 % du montant au Real Madrid, soit environ 27 millions d’euros plus 3 millions de bonus. Le joueur, qui continue de profiter des allègements fiscaux du décret « Crescita », s'engagera pour cinq ans à 4,5 M€ nets, plus 1 M€ de bonus. Selon Milannews.it, Mario Gila représentera donc un coût annuel d'environ 11,8 M€ pour le Milan, entre amortissement et salaire brut.





Gila : amortissement 5,4 M€ + salaire brut 6,4 M€ = 11,8 M€ par an

Curieusement, ce montant correspond exactement au coût annuel de Tomori, dont le contrat expire en 2027 et qui pourrait donc quitter le Milan cet été.

Tomori : amortissement 7,3 M€ + salaire brut 4,5 M€ = 11,8 M€ par an.