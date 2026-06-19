Gerry Cardinale, patron de RedBird – le fonds américain qui contrôle le Milan – était hier à Rome pour des raisons professionnelles et personnelles, selon les informations de notre collègue Andrea Longoni. Aucun détail officiel n’a encore été communiqué sur le motif de cette visite ; parmi les hypothèses figurent une audience au Vatican avec le pape Léon XIV.
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Milan : Gerry Cardinale est à Rome, en route pour une audience avec le pape Léon XIV ?
SCÉNARIO D’UN DUEL KIROVSKI – GARDINER
Selon un supporter qui l’a photographié, Cardinale aurait participé à un appel « très agité » avec une personne non identifiée. Selon toute vraisemblance, Cardinale aurait participé à une réunion à Rome avec Kirovski et Gardiner, actuels responsables par intérim de la partie sportive, en attendant l’arrivée du futur directeur sportif. Kirovski, proche d’Ibrahimovic, pilote actuellement Milan Futuro ; Gardiner, né en 1994, a intégré le club en tant qu’analyste et prendra cette année les rênes du recrutement du club rossonero.
DES INCERTITUDES PLANE SUR L’AVENIR
Ce sont des jours décisifs pour le Milan : les refus de Markus Krosche et Timmo Hardung, qui ne deviendront respectivement ni le nouveau responsable du football ni le nouveau directeur sportif, ont pris Cardinale au dépourvu. Selon des sources bien informées, celui-ci souhaiterait retenter sa chance avec l’Eintracht, mais envisage parallèlement un plan B. Pour le poste de directeur sportif, la candidature de Devin Ozek, ancien du Bayer Leverkusen et de Fenerbaçhe, prend de l’ampleur ; il devrait toutefois être épaulé par un dirigeant de plus haut niveau, capable de gérer le volet sportif. À moins de 20 jours du stage de pré-saison, le Milan est en pleine tourmente, et la saison s’annonce d’ores et déjà difficile.