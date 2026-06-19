Ce sont des jours décisifs pour le Milan : les refus de Markus Krosche et Timmo Hardung, qui ne deviendront respectivement ni le nouveau responsable du football ni le nouveau directeur sportif, ont pris Cardinale au dépourvu. Selon des sources bien informées, celui-ci souhaiterait retenter sa chance avec l’Eintracht, mais envisage parallèlement un plan B. Pour le poste de directeur sportif, la candidature de Devin Ozek, ancien du Bayer Leverkusen et de Fenerbaçhe, prend de l’ampleur ; il devrait toutefois être épaulé par un dirigeant de plus haut niveau, capable de gérer le volet sportif. À moins de 20 jours du stage de pré-saison, le Milan est en pleine tourmente, et la saison s’annonce d’ores et déjà difficile.