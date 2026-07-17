Milan Futuro renforce son attaque avec l'arrivée de Di Nella, jeune avant-poste né en 2008

Le Milan Futuro a été créé pour accompagner les jeunes de Milanello vers le monde professionnel. Deux ans plus tard, la Serie D pose une nouvelle question : peut-elle aussi servir de tremplin aux joueurs issus du monde amateur ? La réponse est oui, comme le démontre le coup réalisé par Kirovski et Lomonte : le Club Milano cède l’attaquant Di Nella, né en 2008, qui devrait obtenir dès demain l’autorisation de rejoindre le groupe de l’entraîneur Navarro.