Le Milan Futuro a été créé pour accompagner les jeunes de Milanello vers le monde professionnel. Deux ans plus tard, la Serie D pose une nouvelle question : peut-elle aussi servir de tremplin aux joueurs issus du monde amateur ? La réponse est oui, comme le démontre le coup réalisé par Kirovski et Lomonte : le Club Milano cède l’attaquant Di Nella, né en 2008, qui devrait obtenir dès demain l’autorisation de rejoindre le groupe de l’entraîneur Navarro.
Getty Images/Calciomercato
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Milan Futuro renforce son attaque avec l'arrivée de Di Nella, jeune avant-poste né en 2008
Qui est Di Nella ?
Di Nella, attaquant gauche né en 2008, évolue déjà avec l’équipe première d’un club de Serie D et a été sélectionné au sein de la Rappresentativa Serie D. Suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs du Milan Futuro, il est considéré comme un profil à fort potentiel.
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