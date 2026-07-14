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Milan Futuro officialise l'arrivée de Zanaga en provenance d'Empoli

Milan AC
Mercato

Originaire d’Asti et formé à la Juventus, ce joueur de la génération 2008 est prêt à revêtir le maillot rouge et noir.

« L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature du joueur Edoardo Zanaga, qui intégrera le projet « Milan Futuro », dédié à la formation et au développement des jeunes talents.

L’attaquant, né en 2008, arrive de l’Empoli FC et portera désormais les couleurs rossoneri. »


Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a confirmé que l’attaquant, né en 2008, a signé hier un contrat de trois ans avec le club de la via Aldo Rossi.

  • Qui est ZANAGA ?

    Né en 2008, ce joueur arrive d’Empoli, l’un des centres de formation les plus réputés du football italien, et s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Zanaga quitte Empoli après un parcours qui lui a permis d’acquérir des bases solides, alliant formation footballistique, habitude du jeu et capacité à s’imposer dans des matchs officiels. 


    Né à Asti le 13 mars 2008, il affiche 1,84 m au compteur, est italien, et évolue principalement comme deuxième attaquant, tout en étant capable de se déporter sur les ailes, à gauche comme à droite. Droitier, il possède déjà une morphologie adaptée à la catégorie. Mais ce qui retient l’attention des coachs, c’est le profil de buteur qu’il incarne. Il n’est ni un avant-centre statique cantonné dans la surface, ni un attaquant léger dépourvu de repères. Il se positionne entre ces deux profils, et c’est là son atout le plus intrigant. Doté d’un gabarit déjà imposant pour sa catégorie, il associe à sa carrure une mobilité qui lui permet de relier le jeu, d’attaquer les couloirs et de se projeter entre les lignes, comme le souligne un article de Sprint & Sport.

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