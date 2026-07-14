Milan Futuro officialise l'arrivée de Zanaga en provenance d'Empoli

Né en 2008, ce joueur arrive d’Empoli, l’un des centres de formation les plus réputés du football italien, et s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Zanaga quitte Empoli après un parcours qui lui a permis d’acquérir des bases solides, alliant formation footballistique, habitude du jeu et capacité à s’imposer dans des matchs officiels.





Né à Asti le 13 mars 2008, il affiche 1,84 m au compteur, est italien, et évolue principalement comme deuxième attaquant, tout en étant capable de se déporter sur les ailes, à gauche comme à droite. Droitier, il possède déjà une morphologie adaptée à la catégorie. Mais ce qui retient l’attention des coachs, c’est le profil de buteur qu’il incarne. Il n’est ni un avant-centre statique cantonné dans la surface, ni un attaquant léger dépourvu de repères. Il se positionne entre ces deux profils, et c’est là son atout le plus intrigant. Doté d’un gabarit déjà imposant pour sa catégorie, il associe à sa carrure une mobilité qui lui permet de relier le jeu, d’attaquer les couloirs et de se projeter entre les lignes, comme le souligne un article de Sprint & Sport.