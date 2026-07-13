Précision d’entrée de jeu : le Milan mise gros sur Camarda, tant pour le présent que, surtout, pour l’avenir, aupoint de négocier actuellement avec ses agents le renouvellement de son contrat jusqu’en 2031. L’entente entre les parties semble excellente et rien ne devrait empêcher la signature de l’accord dans les semaines à venir. Après quelques projets avortés, comme les expériences entre Milan Futuro et Lecce en Serie A, le moment est désormais venu de tracer la bonne voie sans plus commettre d'erreurs.
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Milan est à la croisée des chemins concernant Camarda : entre prolongation de contrat, Amorim et les demandes de la Série B
Une chance avec Amorim
Si la décision ne tenait qu’à lui, Camarda n’hésiterait pas une seconde sur le maillot à revêtir la saison prochaine : la tunique rouge et noire du Milan. L’ancien prodige du football italien se sent prêt à s’ouvrir un espace significatif au sein de l’équipe de son cœur, sous les couleurs qu’il défend depuis l’enfance. Amorim lui offrira sa chance dès la première partie de la préparation estivale : si le jeune joueur né en 2008 parvient à convaincre l’entraîneur portugais, il pourrait alors s’imposer comme une alternative crédible à Gonçalo Ramos.
LA SAMP ET UN PARCOURS DIFFÉRENT
Plusieurs clubs étrangers ont sollicité le Milan AC pour obtenir des renseignements sur Camarda, mais Ibrahimovic ne voudrait envisager qu’un prêt. La Sampdoria, qui mène la danse, pourrait ainsi offrir au jeune attaquant un temps de jeu régulier au sein d’un club historique, avec un stade prestigieux et un public passionné. Pour l’instant, le joueur reste ferme : il veut d’abord convaincre Amorim.
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