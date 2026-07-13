Précision d’entrée de jeu : le Milan mise gros sur Camarda, tant pour le présent que, surtout, pour l’avenir, aupoint de négocier actuellement avec ses agents le renouvellement de son contrat jusqu’en 2031. L’entente entre les parties semble excellente et rien ne devrait empêcher la signature de l’accord dans les semaines à venir. Après quelques projets avortés, comme les expériences entre Milan Futuro et Lecce en Serie A, le moment est désormais venu de tracer la bonne voie sans plus commettre d'erreurs.