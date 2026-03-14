Milan, écoutez Rakitic : « Modric jouera encore au moins deux ou trois ans »

Ivan Rakitic donne son avis sur l'avenir de Luka Modric au Milan.

L'ancien milieu de terrain croate du FC Barcelone a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Modric a trois ans de plus que moi, mais ça ne me fait rien de le voir encore jouer. Luka est différent de tous les autres, il a une passion incroyable et physiquement, on dirait encore un gamin. »

« Au Milan, ils espèrent en profiter encore un an ? Juste un an ? À mon avis, Modric peut encore tenir au moins deux ou trois saisons. »