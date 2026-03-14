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Milan, écoutez Rakitic : « Modric jouera encore au moins deux ou trois ans »

C'est le compatriote du milieu de terrain des Rossoneri qui s'exprime.

Ivan Rakitic donne son avis sur l'avenir de Luka Modric au Milan.

L'ancien milieu de terrain croate du FC Barcelone a déclaré dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport : « Modric a trois ans de plus que moi, mais ça ne me fait rien de le voir encore jouer. Luka est différent de tous les autres, il a une passion incroyable et physiquement, on dirait encore un gamin. »

« Au Milan, ils espèrent en profiter encore un an ? Juste un an ? À mon avis, Modric peut encore tenir au moins deux ou trois saisons. »

  • DERBY DU CHAMPIONNAT

    « L'Inter compte 7 points d'avance et est évidemment favorite, mais le derby de dimanche a montré que le Milan n'est pas là par hasard et qu'il peut se battre pour ses chances. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer et, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. De plus, connaissant Modric, il ne s'est certainement pas résigné. Au contraire, je peux vous dire qu'il a toujours une grande envie de remporter des trophées. Soyez assurés que si Luka restait au Milan, ce serait pour gagner. Pour lui, le bien de l'équipe passe avant tout. S'il faut que Modric joue le rôle de Gattuso, alors il le fera. Il a toujours été intelligent, c'est tout simplement un leader ».

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