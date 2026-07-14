La liste des joueurs convoqués par le Milan Futuro pour le stage qui a débuté ce mardi 14 juillet sedistingue par l’absence de Maximilian Ibrahimovic. L’aîné de Zlatan est de retour au club après un passage infructueux à l’Ajax, qui n’a pas levé son option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Selon nos informations, le joueur né en 2006 n’a pas été retenu pour ce stage car il fait l’objet de plusieurs négociations sur le marché des transferts et pourrait définitivement quitter le club où il a grandi.
ESPN
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Milan : des trajectoires opposées pour les frères Ibrahimovic – le point sur la situation
VINCENT ET LE PRINTEMPS
Contrairement à son frère Maximilian, deux ans son aîné, Vincent Ibrahimovic évolue quelques mètres plus en retrait, au poste de milieu défensif. En décembre dernier, il a signé son premier contrat professionnel avec le Milan AC et entame désormais la saison sous les ordres de l’entraîneur Giovanni Renna au sein de l’équipe Primavera.
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