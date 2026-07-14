Milan, de Ramos à Pulisic : le calendrier de retour des internationaux

La rédaction de Sky Sport a communiqué le calendrier de retour des différents joueurs encore absents : ceux qui sont en vacances, ceux qui participent à la Coupe du monde, et ceux qui sont en vacances mais blessés. Voici le programme détaillé :





Estupinan – 24 juillet à Milanello

; Gimenez et Pulisic – 29 juillet à Milanello (blessés

) ; GonçaloRamos et Leao – 29 juillet à Perth

; DeWinter, Jashari et Saelemaekers – 2 août à Perth

; Maignan et Rabiot – 12 août à Milanello.

Maignan et Rabiot, qui disputent ce soir la demi-finale contre l’Espagne, seront de retour mi-août, quel que soit le résultat, puisqu’ils joueront ensuite une finale. Il reste à déterminer s’il s’agira de la finale pour le titre ou pour la troisième place. Dans tous les cas, leur arrivée coïncidera presque avec la première journée de championnat, programmée le 23 août à 20 h 45 avec le match Turin-Milan.

Giménez et Pulisic, blessés lors de la Coupe du monde, seront de retour fin juillet mais resteront à Milanello pour leur rééducation. Les autres éléments rejoindront progressivement le groupe en Australie pour les matchs amicaux de pré-saison. Le cas de Modric est à part : le Croate est actuellement sans contrat, mais il devrait prolonger avec le Milan et revenir à Milanello d’ici la fin juillet.