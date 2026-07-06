Milan : Coventry s’intéresse à Loftus-Cheek et Tomori

Ruben Amorim sait exactement comment il veut que son Milan joue et quels joueurs s'inscrivent dans la philosophie qu'il entend imposer chez les Rossoneri. Son projet s'articule autour d'une parfaite synergie d'idées et de stratégies avec le président Gerry Cardinale : les premières opérations sur le marché des transferts attestent de cette nouvelle approche, fondée sur une collaboration étroite entre l'encadrement technique et la direction. Dans un premier temps, le club de la via Aldo Rossi a officialisé l’arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du PSG et s’apprête à finaliser le recrutement de Mario Gila, actuellement à la Lazio. Dans un second temps, le groupe de travail stratégique cherchera à céder les joueurs qui ne correspondent pas à ce projet. Deux noms émergent : Loftus-Cheek et Tomori, dont les contrats expirent en 2027.