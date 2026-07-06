Ruben Amorim sait exactement comment il veut que son Milan joue et quels joueurs s'inscrivent dans la philosophie qu'il entend imposer chez les Rossoneri. Son projet s'articule autour d'une parfaite synergie d'idées et de stratégies avec le président Gerry Cardinale : les premières opérations sur le marché des transferts attestent de cette nouvelle approche, fondée sur une collaboration étroite entre l'encadrement technique et la direction. Dans un premier temps, le club de la via Aldo Rossi a officialisé l’arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du PSG et s’apprête à finaliser le recrutement de Mario Gila, actuellement à la Lazio. Dans un second temps, le groupe de travail stratégique cherchera à céder les joueurs qui ne correspondent pas à ce projet. Deux noms émergent : Loftus-Cheek et Tomori, dont les contrats expirent en 2027.
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Milan : Coventry s’intéresse à Loftus-Cheek et Tomori
SONDAGE À COVENTRY
Frank Lampard connaît bien Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek, pour les avoir déjà entraînés à Coventry. L’entraîneur du promu en Premier League a demandé à son club de prendre contact avec le Milan AC afin d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert des deux internationaux anglais. Les premières discussions entre les deux parties ont eu lieu fin de la semaine dernière.
AU-DELÀ DE COVENTRY
Entre renouvellement et transfert, l’avenir de Tomori au Milan s’est rapidement éclairci. La saison passée, porté par l’estime d’Allegri, le club lombard avait entamé des discussions pour prolonger le contrat du défenseur anglais, sans succès, la non-qualification en Ligue des champions ayant compliqué le dossier. Aujourd’hui, Fikayo sait qu’il est temps de faire ses adieux, cinq ans après son arrivée en provenance de Chelsea. Le défenseur anglais compte plusieurs prétendants en Premier League, tout comme Loftus-Cheek, mais Coventry est pour l’instant le seul club à s’être manifesté concrètement.
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