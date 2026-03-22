Milan : ce qui se dit à propos de Gerard Martin

En attendant de connaître son classement final en cette fin de saison et de savoir si l'objectif fixé, à savoir la qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, sera atteint, le Milan commence à se pencher sur la question et à réfléchir aux recrues qui pourraient renforcer l'effectif rossonero en vue de la saison prochaine, dont les dirigeants du club de la Via Aldo Rossi espèrent qu'elle coïncidera avec le retour dans la plus grande compétition européenne.

Parmi les différents profils notés dans le carnet, il faut prêter attention à la piste menant à Gerard Martin qui, cependant, s'avérera plus complexe que prévu.