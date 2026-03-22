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Gabriele Stragapede

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Milan : ce qui se dit à propos de Gerard Martin

Quelles sont les rumeurs concernant un éventuel transfert pour les Rossoneri à l'approche de l'été ?

En attendant de connaître son classement final en cette fin de saison et de savoir si l'objectif fixé, à savoir la qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, sera atteint, le Milan commence à se pencher sur la question et à réfléchir aux recrues qui pourraient renforcer l'effectif rossonero en vue de la saison prochaine, dont les dirigeants du club de la Via Aldo Rossi espèrent qu'elle coïncidera avec le retour dans la plus grande compétition européenne.

Parmi les différents profils notés dans le carnet, il faut prêter attention à la piste menant à Gerard Martin qui, cependant, s'avérera plus complexe que prévu.

  • ASSOCIATION, APPRÉCIÉE POUR SA POLYVALENCE

    Ce n'est pas une surprise que le Milan s'intéresse à un profil comme celui de Gerard Martin, défenseur du FC Barcelone capable d'occuper plusieurs rôles et positions au sein de la défense. Âgé de 24 ans, le jeune homme a un contrat qui expire le 30 juin 2028 et est depuis longtemps dans le viseur du club de la Via Aldo Rossi, à la recherche d'un joueur (voire plusieurs) capable d'élargir les possibilités au sein de son effectif défensif.

    En raison de sa polyvalence et de son potentiel de progression, Martin est un nom sur lequel le Milan compte bien continuer à se concentrer dans un avenir proche.

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  • CE QUI EST FILTRÉ

    Mais à l'heure actuelle, que sait-on de cette éventuelle transaction ?
    Comme le rapporte Matteo Moretto sur la chaîne YouTube en italien de Fabrizio Romano, tout le club de Barcelone (avec l'entraîneur Hansi Flick en tête) est très satisfait des performances sur le terrain de Gerard Martin.

    Le joueur lui-même est très attaché à tout l'environnement blaugrana et, à la fin de la saison, compte tenu de son contrat qui expire en 2028, on s'attend – selon Moretto – à ce que Barcelone s'assoie avec ses agents pour négocier et discuter d'un éventuel renouvellement de l'accord en cours, laissant entendre qu'il s'agit d'un joueur sur lequel le club mise pour l'avenir.

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