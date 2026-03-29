Milan : ce qu'on sait de la blessure au genou de Rabiot

Une nouvelle qui tient en haleine tout l'environnement et le monde du Milan. Au cours de la journée d'aujourd'hui, Adrien Rabiot n'a pas participé à la séance d'entraînement habituelle avec le reste de ses coéquipiers lors du stage de préparation avec l'équipe de France, en raison d'un coup au genou qui l'empêchera de disputer le match amical contre la Colombie, prévu dans le Maryland à 21 heures.

Le milieu de terrain français restera au repos après le coup reçu au genou, puis il pourra rentrer à Milan pour faire le point sur son état de santé.