Goal.com
En direct
AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Milan : ce qu'on sait de la blessure au genou de Rabiot

AC Milan
France
A. Rabiot

Le club rossonero est informé de l'état de santé de son joueur : voici ce qui filtre.

Une nouvelle qui tient en haleine tout l'environnement et le monde du Milan. Au cours de la journée d'aujourd'hui, Adrien Rabiot n'a pas participé à la séance d'entraînement habituelle avec le reste de ses coéquipiers lors du stage de préparation avec l'équipe de France, en raison d'un coup au genou qui l'empêchera de disputer le match amical contre la Colombie, prévu dans le Maryland à 21 heures.

Le milieu de terrain français restera au repos après le coup reçu au genou, puis il pourra rentrer à Milan pour faire le point sur son état de santé.

  • LES PAROLES DE DESCHAMPS

    Le sélectionneur françaisDidier Deschamps a expliqué lors d'une conférence de presse les raisons qui l'ont conduit à laisser au repos l'ancien milieu de terrain de la Juventus et actuel numéro 12 des Rossoneri : « Rabiot, par mesure de précaution, ne participe pas à l'entraînement car il a reçu un coup au genou ».

    Pas de mise au point, donc, et participation au match amical annulée pour le Français.

    • Publicité

  • MILAN AU CALME

    Comme indiqué, la nouvelle concernant l'entraînement personnalisé du joueur français a suscité une certaine inquiétude au sein du milieu rossonero. Cependant, d'après les informations recueillies par nos confrères de MilanNews et selon des rumeurs provenant de sources proches du club de la Via Aldo Rossi, le Milan ne s'inquiète pas du coup reçu au genou par Rabiot.

    La décision de le faire s'entraîner seul avec l'équipe de France a été prise à titre purement préventif et, bien qu'il soit pleinement informé de sa situation et de son état, le Milan attendra désormais le retour du joueur à Milan, la première séance d'entraînement sous les ordres d'Allegri à Milanello étant prévue mercredi après-midi, en préparation du grand match contre Naples.

Matchs Amicaux
Colombie crest
Colombie
COL
France crest
France
FRA
Serie A
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL