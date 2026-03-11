Milan, attention à Modric et Fofana contre la Lazio

La victoire contre l'Inter lors du derby ne doit pas rester un exploit isolé : tel est le diktat de Massimiliano Allegri, qui tente de préparer au mieux le match de dimanche soir à l'Olimpico contre la Roma. La première étape, fondamentale, sera de choisir le remplaçant d'Adrien Rabiot, qui sera contraint de manquer le match à Rome en raison de sa suspension.

Le choix se fait entre Ardon Jashari et Samuele Ricci : avec le Suisse, l'interprétation tactique du match serait certainement plus verticale et avec une prédisposition certainement plus offensive. Il en va autrement avec l'ancien joueur de Turin sur le terrain : équilibre et meilleure phase défensive.