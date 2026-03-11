Goal.com
Milan, attention à Modric et Fofana contre la Lazio

Milan, quatre joueurs suspendus pour Allegri contre la Lazio : Athekame, Saelemaekers, Modric et Fofana

La victoire contre l'Inter lors du derby ne doit pas rester un exploit isolé : tel est le diktat de Massimiliano Allegri, qui tente de préparer au mieux le match de dimanche soir à l'Olimpico contre la Roma. La première étape, fondamentale, sera de choisir le remplaçant d'Adrien Rabiot, qui sera contraint de manquer le match à Rome en raison de sa suspension. 

Le choix se fait entre Ardon Jashari et Samuele Ricci : avec le Suisse, l'interprétation tactique du match serait certainement plus verticale et avec une prédisposition certainement plus offensive. Il en va autrement avec l'ancien joueur de Turin sur le terrain : équilibre et meilleure phase défensive.

  • Attention à Modric et Fofana pour le prochain match contre la Lazio : ils font partie des quatre joueurs sous le coup d'un avertissement parmi les Rossoneri, liste qui comprend également les ailiers Athekame et Saelemaekers. En cas d'avertissement, ils manqueraient le prochain match contre Turin à San Siro. Allegri ne change pas de stratégie et, comme il l'a déjà fait à Crémone, alignera la meilleure formation possible sans tenir compte des joueurs sous le coup d'un avertissement.
