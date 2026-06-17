Milan : Amorim compte relancer Trincao : voici le prix de l'ailier du Sporting Lisbonne

Porté par un élan d’enthousiasme, Ruben Amorim entend redonner un nouvel élan au Milan. Extrêmement motivé pour sa première expérience sur le banc des Rossoneri, le technicien portugais brûle d’envie de se mettre au travail. Son objectif : imposer un football offensif, intense et axé sur l’utilisation systématique des ailiers. L’ancien joueur de Manchester United a une vision très claire de son système de jeu, auquel il n’a pas l’intention de déroger : une organisation oscillant entre le 3-4-2-1 et le 3-4-3. Aucune autre option n’est envisagée.





Pour concrétiser sa vision, le département des transferts du Milan devra donc redoubler d’efforts pour dénicher les ailiers capables de répondre à ses exigences, et c’est précisément Amorim qui a déjà fourni les premières indications en ce sens.