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Milan : Amorim compte relancer Trincao : voici le prix de l'ailier du Sporting Lisbonne

Milan AC
Trincao
Mercato

Milan : Amorim a demandé l'un de ses protégés : Trincão, du Sporting de Lisbonne, qui peut évoluer à trois postes différents en attaque

Porté par un élan d’enthousiasme, Ruben Amorim entend redonner un nouvel élan au Milan. Extrêmement motivé pour sa première expérience sur le banc des Rossoneri, le technicien portugais brûle d’envie de se mettre au travail. Son objectif : imposer un football offensif, intense et axé sur l’utilisation systématique des ailiers. L’ancien joueur de Manchester United a une vision très claire de son système de jeu, auquel il n’a pas l’intention de déroger : une organisation oscillant entre le 3-4-2-1 et le 3-4-3. Aucune autre option n’est envisagée.


Pour concrétiser sa vision, le département des transferts du Milan devra donc redoubler d’efforts pour dénicher les ailiers capables de répondre à ses exigences, et c’est précisément Amorim qui a déjà fourni les premières indications en ce sens.

  • Objectif : Trincao

    Au Sporting Lisbonne, ils ont accompli de grandes choses, forgeant une relation de profonde estime et de confiance. Francisco Trincão est très proche de Ruben Amorim, qui l’a expressément réclamé auprès des dirigeants milanais. À 26 ans, l’international portugais, actuellement à la Coupe du monde, a gagné en maturité technique et tactique. Preuve en est sa dernière saison : 7 buts et 13 passes décisives en championnat, plus 4 buts et 3 passes décisives en Ligue des champions.



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  • Avec ou sans Leao, le débat est ouvert.

    Francisco Trincão est un élément clé du Sporting CP, et le club ne compte pas le céder à la légère. Évalué entre 40 et 50 millions d’euros, le joueur est représenté par Jorge Mendes, proche de Gerry Cardinale, ce qui pourrait faciliter les discussions.


    Né en 1999, il peut prendre la relève de Leão ou jouer à ses côtés, car ces dernières années il s’est illustré aussi bien comme ailier droit offensif, sur l’aile gauche, ou en tant que milieu offensif derrière l’unique attaquant. Dans les prochains jours, une fois le nouveau directeur sportif nommé, le Milan tentera d’évaluer la faisabilité de cette opération avec le Sporting Lisbonne.