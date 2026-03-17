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Emanuele Tramacere

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Milan : Allegri a demandé quatre recrues de premier plan : tous les objectifs

Pour parachever la montée en puissance d'un effectif qui devra se battre sur plusieurs fronts, l'entraîneur souhaite des recrutements discrets mais de très haut niveau.

Le Milan de la saison 2026/2027 devra franchir le cap tant attendu, tant en Italie, où il devra se battre avec plus de détermination pour le titre de champion, qu'en Europe, où une excellente campagne en Ligue des champions devra lui assurer une grande visibilité et des recettes importantes.

C'est pourquoi Massimiliano Allegri, au-delà des rumeurs concernant le Real Madrid et des éventuelles tensions avec la direction, demande à la direction un mercato de haut niveau afin de permettre à cette équipe de faire un bond en avant significatif. 

Un mercato limité en quantité, mais de très haut niveau, avec au moins 4 noms de premier plan.

  • 4 coups en 4 rôles

    Allegri a tout d'abord identifié cinq postes clés à pourvoir, qu'il considère comme prioritaires : un défenseur central, de préférence gaucher ; un latéral capable de couvrir tout le couloir, idéalement polyvalent sur les deux côtés ; ensuite, un milieu de terrain offensif doté d'un bon sens du but et un meneur de jeu capablede remplacer Modric si le Croate décidait de prendre sa retraite (même si ce n'est pas la priorité) ; enfin, un buteur capable d'inscrire 20 buts par saison.

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  • KIM, AKE ET... CAMBIASO

    En défense, l'entraîneur de Livourne souhaiterait une valeur sûre, prête à l'emploi. Kim Min Jae est son favori en raison de sa connaissance du championnat, de son physique et de ses qualités techniques. Il existe plusieurs autres options, comme Nathan Aké, qui quitte Manchester City, ou Lisandro Martinez, dont le contrat avec Manchester United expire en 2027. 

    Pour le poste de latéral, le joker de la Juventus, Andrea Cambiaso, a déjà travaillé avec Allegri, sous les ordres duquel il a réalisé ses meilleures performances, mais il n'est pas le seul, car le Milan a reçu les propositions de Dodô, de la Fiorentina, et de Nahuel Molina, de l'Atlético Madrid.

  • DA GORETZKA ET MILINKOVIC SAVIC

    Au milieu de terrain, les noms sont plus prestigieux et, surtout, déjà connus. Leon Goretzka est une cible concrète en libre transfert, mais il demande beaucoup tant en termes de salaire que de prime à la signature. Il est considéré comme un joker, aussi bien en tant que milieu de terrain central qu'en tant qu'alternative à Modric, mais le véritable rêve d'Allegri, qui le suit depuis l'époque de la Juventus, est l'ancien joueur de la Lazio, aujourd'hui à Al-Hilal, Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe est le prototype parfait du buteur qu’il recherche au milieu de terrain et, bien qu’il vienne de prolonger son contrat, l’idée de quitter l’Arabie est bien réelle, comme l’a récemment confirmé son frère Vanja.

  • KEAN, LEWANDOWSKI O...

    En attaque, on a longuement évoqué l'avenir de Robert Lewandowski (également proposé à la Juventus), dont le contrat avec Barcelone arrive à expiration, mais il s'agit d'une piste compliquée, tout comme celle menant à Gabriel Jesus, qui partage le même agent qu'Allegri, mais qui n'est pas l'avant-centre que l'entraîneur souhaiterait. Le candidat numéro un redevient donc Moise Kean, qui connaît une saison en dents de scie à la Fiorentina, mais qui est très apprécié par l'entraîneur qui l'a toujours soutenu, même à l'époque de la Juventus.

    Beaucoup de noms, 4 grands objectifs. Le Milan de demain commence à prendre forme.

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