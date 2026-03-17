Milan : Allegri a demandé quatre recrues de premier plan : tous les objectifs

Le Milan de la saison 2026/2027 devra franchir le cap tant attendu, tant en Italie, où il devra se battre avec plus de détermination pour le titre de champion, qu'en Europe, où une excellente campagne en Ligue des champions devra lui assurer une grande visibilité et des recettes importantes.

C'est pourquoi Massimiliano Allegri, au-delà des rumeurs concernant le Real Madrid et des éventuelles tensions avec la direction, demande à la direction un mercato de haut niveau afin de permettre à cette équipe de faire un bond en avant significatif.

Un mercato limité en quantité, mais de très haut niveau, avec au moins 4 noms de premier plan.