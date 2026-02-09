Mikel Merino subit une opération chirurgicale pour une blessure au pied, laissant Arsenal dans l'expectative quant à son calendrier de rétablissement serré.

Merino s'est fracturé le pied, et Arteta affirme que la gravité de la blessure est « rare ».

Il a ajouté : « Nous verrons bien. C'est une blessure très rare, nous devons donc attendre les résultats de l'opération. Nous verrons comment cela évolue au quotidien.

Il va de soi que nous allons surveiller son état tout au long de la semaine avant l'opération. Je sais que Mikel va faire tout son possible pour revenir le plus vite possible.

Mais il doit également respecter le processus de guérison et le fait qu'il s'agit manifestement d'une blessure assez rare. »

Merino espère également revenir avant la fin de la saison, car il souhaite représenter l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

C'est un coup dur pour un joueur qui se réjouissait de la bonne forme de son équipe en début de saison. Il avait déclaré sur le site web du club: « Évidemment, le football ne se résume pas aux résultats. C'est l'essentiel, mais quand on peut prendre du plaisir à jouer avec ces coéquipiers, c'est tout simplement une joie, et j'apprécie chaque instant que je passe sur le terrain.

Je pense que tout le monde donne le meilleur de soi-même et prend du plaisir, et c'est la meilleure combinaison possible. Performer et prendre du plaisir, c'est la recette magique, donc oui, je suis très heureux. »

