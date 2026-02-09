AFP
Mikel Merino subit une opération chirurgicale pour une blessure au pied, laissant Arsenal dans l'expectative quant à son calendrier de rétablissement serré.
Merino subit une intervention chirurgicale
Selon Football.London, Merino a subi une intervention chirurgicale pour soigner la blessure au pied contractée contre United et il doit désormais lutter contre le temps pour revenir avant la fin de la saison. Le joueur de 29 ans a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives jusqu'à présent cette saison, mais il va devoir passer les huit prochaines semaines sans pouvoir s'appuyer sur son pied blessé. Il peut toujours s'entraîner en salle, et l'optimisme est de mise quant à son retour avant la fin de la saison, alors que les Gunners cherchent à remporter leur premier titre de Premier League depuis 2004.
Arteta a déclaré à propos du retour potentiel de Merino cette saison : « Eh bien, nous l'espérons. Je ne sais pas. Il va évidemment devoir subir une intervention, ce qui n'est jamais très positif. C'est un joueur important pour nous.
C'est un athlète qui possède une grande polyvalence et qui est capable d'évoluer à différents postes. Oui, c'est un coup dur. »
Merino s'est fracturé le pied.
Merino s'est fracturé le pied, et Arteta affirme que la gravité de la blessure est « rare ».
Il a ajouté : « Nous verrons bien. C'est une blessure très rare, nous devons donc attendre les résultats de l'opération. Nous verrons comment cela évolue au quotidien.
Il va de soi que nous allons surveiller son état tout au long de la semaine avant l'opération. Je sais que Mikel va faire tout son possible pour revenir le plus vite possible.
Mais il doit également respecter le processus de guérison et le fait qu'il s'agit manifestement d'une blessure assez rare. »
Merino espère également revenir avant la fin de la saison, car il souhaite représenter l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
C'est un coup dur pour un joueur qui se réjouissait de la bonne forme de son équipe en début de saison. Il avait déclaré sur le site web du club: « Évidemment, le football ne se résume pas aux résultats. C'est l'essentiel, mais quand on peut prendre du plaisir à jouer avec ces coéquipiers, c'est tout simplement une joie, et j'apprécie chaque instant que je passe sur le terrain.
Je pense que tout le monde donne le meilleur de soi-même et prend du plaisir, et c'est la meilleure combinaison possible. Performer et prendre du plaisir, c'est la recette magique, donc oui, je suis très heureux. »
L'impressionnante adaptation de Merino
Merino a été recruté comme milieu de terrain, mais il est devenu une véritable option pour les Gunners en attaque, Arteta s'émerveillant de sa polyvalence.
Il a ajouté : « Oui, en tant qu'attaquant, certainement pas [quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire], mais c'est aussi ce que l'on apprend lorsqu'on recrute un joueur. Je savais qu'il pouvait offrir bien plus que ce qu'il avait montré, surtout après l'avoir rencontré pour la première fois, car un joueur qui a autant de curiosité, qui aime autant son métier et le football, il est difficile de lui fixer des limites. »
Les Gunners comptent actuellement six points d'avance sur Manchester City en tête du championnat, mais, tout comme Merino, ils doivent composer avec les absences de Bukayo Saka et Martin Odegaard en raison d'une série de blessures cette saison.
Et ensuite ?
L'équipe d'Arteta affrontera Brentford lors d'un déplacement qui s'annonce difficile en milieu de semaine. Les Bees occupent actuellement la septième place du classement de la Premier League et ne sont qu'à cinq points de Manchester United, quatrième, avec l'ambition potentielle de se qualifier pour la Ligue des champions. Arsenal fera ensuite une pause dans sa course au titre, qui met les nerfs à rude épreuve, en affrontant Wigan Athletic au quatrième tour de la FA Cup.
