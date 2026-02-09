Mikel Merino envoie un message optimiste aux supporters d'Arsenal depuis son lit d'hôpital après avoir subi une opération pour une fracture au pied.

La date de retour de Merino n'est pas encore connue, son père ayant expliqué pourquoi il était si difficile de dire quand il serait prêt à rejouer. Miguel Merino a déclaré à Cadena SER : « Malgré le problème, il accepte la situation. Les blessures n'arrivent jamais au bon moment et un joueur doit être prêt à tout. C'est difficile, mais nous devons voir le bon côté des choses. Il existe des blessures bien plus graves que celle-ci. Il y a une incertitude, car le temps de récupération n'est pas bien connu, car il n'y a pas d'antécédents pour ce type de blessure. Il s'agit d'une fracture de stress. Ce n'est pas une blessure aux orteils, c'est un peu plus interne. C'est une blessure qui n'est pas très bien documentée. Il y a beaucoup de doutes concernant sa guérison. »

