Mikel Merino envoie un message optimiste aux supporters d'Arsenal depuis son lit d'hôpital après avoir subi une opération pour une fracture au pied.
Arsenal perd Merino sur blessure
Merino s'est blessé lors de la défaite 3-2 d'Arsenal contre Manchester United à l'Emirates Stadium en Premier League. Le manager Mikel Arteta a admis après coup qu'il s'agissait d'une blessure inhabituelle, déclarant aux journalistes : « C'est une blessure très rare, nous devons donc attendre de voir comment elle évolue au quotidien après l'opération, la surveiller tout au long de la semaine et voir comment ça se passe. Je sais que Mikel va faire tout son possible pour revenir le plus vite possible. Mais il faut aussi respecter le processus de guérison et le fait qu'il s'agit manifestement d'une blessure assez rare. »
Le message de Merino aux supporters d'Arsenal
Le milieu de terrain a désormais subi une intervention chirurgicale et a publié une mise à jour sur Instagram dans laquelle il écrit : « Opération terminée ! Je suis déjà plus près du retour. Merci beaucoup à tous pour vos messages et votre soutien. Cela me donne encore plus d'énergie pour relever le défi. Vamos ! »
Quand Merino reviendra-t-il ?
La date de retour de Merino n'est pas encore connue, son père ayant expliqué pourquoi il était si difficile de dire quand il serait prêt à rejouer. Miguel Merino a déclaré à Cadena SER : « Malgré le problème, il accepte la situation. Les blessures n'arrivent jamais au bon moment et un joueur doit être prêt à tout. C'est difficile, mais nous devons voir le bon côté des choses. Il existe des blessures bien plus graves que celle-ci. Il y a une incertitude, car le temps de récupération n'est pas bien connu, car il n'y a pas d'antécédents pour ce type de blessure. Il s'agit d'une fracture de stress. Ce n'est pas une blessure aux orteils, c'est un peu plus interne. C'est une blessure qui n'est pas très bien documentée. Il y a beaucoup de doutes concernant sa guérison. »
Et ensuite ?
Merino a joué un rôle important dans l'effectif d'Arsenal cette saison, marquant six buts toutes compétitions confondues pour les Gunners, mais Arteta devra désormais se passer de lui dans un avenir proche. Arsenal a un calendrier chargé dans les semaines à venir et sera de retour sur le terrain jeudi en Premier League contre Brentford, avant d'affronter Wigan Athletic dimanche en quatrième tour de la FA Cup.
