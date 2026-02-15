Mikel Arteta révèle pourquoi Martin Odegaard a manqué la victoire d'Arsenal en FA Cup et confirme deux nouveaux problèmes de blessures

Odegaard a débuté le match nul 1-1 en milieu de semaine à Brentford sur le banc, mais a remplacé Eberechi Eze en deuxième mi-temps au Gtech Community Stadium. Les Gunners ont pris une avance méritée à l'heure de jeu dans le derby londonien, lorsque Noni Madueke a repris de la tête un centre de Piero Hincapie pour battre Caoimhin Kelleher.

Les Bees ont toutefois bien réagi et ont égalisé 10 minutes après avoir pris du retard grâce à Keane Lewis-Potter, après que Michael Kayode ait effectué un long lancer et que Sepp van den Berg ait dévié le ballon pour permettre au joueur de 24 ans de marquer d'une tête puissante qui a battu David Raya.

Cependant, le capitaine d'Arsenal a été blessé lors du but de Brentford, et l'on craignait qu'il ne soit contraint de quitter le terrain peu après son entrée en jeu. Odegaard a terminé le match nul dans la capitale, mais n'a pas participé à la victoire en FA Cup, Arsenal ayant dominé Wigan en première mi-temps grâce à des buts de Noni Madueke, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, ainsi qu'à un but contre son camp de Jack Hunt, assurant ainsi sa place en cinquième tour de la compétition.

Arteta a révélé pourquoi Odegaard était absent dimanche, admettant que le milieu de terrain avait été blessé lors du but de Lewis-Potter.