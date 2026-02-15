AFP
Mikel Arteta révèle pourquoi Martin Odegaard a manqué la victoire d'Arsenal en FA Cup et confirme deux nouveaux problèmes de blessures
Arsenal s'est facilement imposé face à Wigan.
Odegaard a débuté le match nul 1-1 en milieu de semaine à Brentford sur le banc, mais a remplacé Eberechi Eze en deuxième mi-temps au Gtech Community Stadium. Les Gunners ont pris une avance méritée à l'heure de jeu dans le derby londonien, lorsque Noni Madueke a repris de la tête un centre de Piero Hincapie pour battre Caoimhin Kelleher.
Les Bees ont toutefois bien réagi et ont égalisé 10 minutes après avoir pris du retard grâce à Keane Lewis-Potter, après que Michael Kayode ait effectué un long lancer et que Sepp van den Berg ait dévié le ballon pour permettre au joueur de 24 ans de marquer d'une tête puissante qui a battu David Raya.
Cependant, le capitaine d'Arsenal a été blessé lors du but de Brentford, et l'on craignait qu'il ne soit contraint de quitter le terrain peu après son entrée en jeu. Odegaard a terminé le match nul dans la capitale, mais n'a pas participé à la victoire en FA Cup, Arsenal ayant dominé Wigan en première mi-temps grâce à des buts de Noni Madueke, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, ainsi qu'à un but contre son camp de Jack Hunt, assurant ainsi sa place en cinquième tour de la compétition.
Arteta a révélé pourquoi Odegaard était absent dimanche, admettant que le milieu de terrain avait été blessé lors du but de Lewis-Potter.
Odegaard « n'était pas en forme » pour accueillir Wigan
Après le match, Arteta a déclaré : « Pour Martin, nous devrons attendre et voir. Il s'est blessé lors de l'action qui a conduit au but [contre Brentford] et il n'était pas en forme pour jouer aujourd'hui. »
Non seulement Odegaard a manqué la victoire contre Wigan, mais Arteta a également dû faire face à deux autres blessures lors du triomphe de dimanche en FA Cup. Le défenseur Riccardo Calafiori devait être titulaire ce week-end, mais il a été remplacé par Bukayo Saka dans le onze de départ après s'être blessé lors de l'échauffement.
De plus, Ben White a dû quitter le terrain en fin de match, ce qui a quelque peu terni l'après-midi impressionnant de l'équipe du nord de Londres.
« [Calafiori] et Ben sont les seuls incertains », a ajouté Arteta. « Nous devons attendre les prochaines 48 heures pour voir comment les choses évoluent. »
Arsenal a fait preuve d'une « réelle envie » contre Wigan
Arteta doit déjà composer avec l'absence de Kai Havertz, blessé à un muscle, et celle de Mikel Merino, opéré au pied, qui se battent pour être remis sur pied à temps pour cette saison, laissant Arsenal à court d'options au milieu de terrain.
« Avant, c'étaient les attaquants, puis les défenseurs, maintenant ce sont les milieux de terrain », a poursuivi Arteta. « Mais nous faisons toujours face à cette situation, même si nous avons besoin que certains joueurs reviennent et soient en forme, non seulement pour avoir plus de joueurs, mais aussi pour avoir différentes options face à nos adversaires. Donc, le plus tôt sera le mieux. »
Malgré tout, Arteta a salué la motivation de son équipe contre Wigan, déclarant sur le site officiel d'Arsenal: « C'était génial. On a tout de suite vu que ça marchait. Les joueurs étaient vraiment vivants, très vifs. Et oui, on leur a fait beaucoup de dégâts.
Je suis très heureux que nous soyons qualifiés pour le tour suivant. C'est ce que nous voulions accomplir et je pense que nous l'avons fait de la meilleure manière possible, en effectuant beaucoup de changements. Mais l'équipe a avant tout fait preuve d'une réelle motivation, ce qui est le plus important lorsque vous affrontez ce genre d'équipes dans la compétition.
Ensuite, il y a eu la cohésion, qui n'est généralement pas au rendez-vous dès le début en raison du nombre de changements effectués. Mais je pense que l'équipe a joué avec beaucoup d'intensité, avec la ferme intention d'aller de l'avant, de menacer constamment l'adversaire, et nous avons marqué des buts incroyables en première mi-temps. Cela a fait la différence. »
Arsenal cherche à creuser l'écart
Arsenal espère profiter de sa victoire éclatante contre Wigan pour prendre sept points d'avance en tête du classement en milieu de semaine. Les Gunners se rendront mercredi soir chez les Wolves, derniers du classement, et tenteront de confirmer leur victoire 4-0 de dimanche par une nouvelle victoire afin de distancer Manchester City.
Les Wolves, tout comme Arsenal, ont décroché leur place pour le prochain tour de la FA Cup dimanche en battant Grimsby, un résultat qui a mis fin à une série de cinq matchs sans victoire.
L'équipe de Rob Edwards est ancrée en bas du classement de la Premier League et se trouve à 18 points du maintien, avec 12 matchs à jouer.
