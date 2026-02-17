Getty Images Sport
Mikel Arteta laisse entendre qu'Arsenal pourrait apporter des changements radicaux à sa routine d'avant-match en raison d'une série de blessures
Les difficultés d'Arsenal lors de l'échauffement
Le défenseur italien s'est blessé lors de l'échauffement pour la deuxième fois en 2025-26, alors qu'il se retirait du onze de départ pour affronter Wigan en FA Cup. Il avait également été contraint de déclarer forfait pour le match de Premier League contre Brighton en décembre en raison d'un problème musculaire similaire. Le même sort a frappé Bukayo Saka avant le match de championnat contre Leeds au début du mois de février, tandis que William Saliba a souffert d'un problème à la cheville avant le match contre Liverpool en août dernier.
Arsenal va s'attaquer aux problèmes d'échauffement
À la suite de cette série de problèmes, Arteta a admis qu'Arsenal examinait de près sa routine d'avant-match.
Lorsqu'on lui a demandé si cela faisait l'objet d'une analyse interne avant d'affronter les Wolves en milieu de semaine, le tacticien espagnol a répondu : « Oui, oui, tout à fait. Ils étaient très différents. Le premier concernait Willy, qui s'est foulé la cheville contre Liverpool. Puis nous avons eu deux incidents similaires avec Riccy pendant l'échauffement.
L'autre incident concernait Bukayo, qui s'était reposé en milieu de semaine, n'avait pas joué contre Kairat, puis s'était blessé contre Leeds. C'est très inhabituel. Cela s'est probablement produit une ou deux fois en six ans que je suis ici, et cela s'est produit quatre fois là-bas.
Nous examinons donc évidemment la situation. Dans le cas de Willy, c'est très difficile à comprendre. Parfois, on veut tester un joueur avant de voir s'il est prêt, et l'échauffement est une autre occasion de le faire. Le cas de Bukayo est très aléatoire, car il n'a jamais montré de symptômes ou de signes indiquant que cela pouvait arriver pendant l'échauffement. C'est comme ça, nous devons en tirer des leçons. »
Les Gunners pourraient abandonner leur routine d'avant-match
Arteta a suggéré qu'Arsenal pourrait même supprimer complètement l'échauffement traditionnel, ce qui serait une mesure radicale.
« J'ai moi-même été joueur et nous aimons certaines routines, c'est notre façon de dire à notre corps : "ça arrive, ça arrive, ça arrive" », a-t-il poursuivi. « Changer cela peut parfois être délicat. C'est un domaine qui mérite vraiment d'être examiné. Que se passerait-il si nous ne faisions pas l'échauffement ? Parce qu'ensuite, à la mi-temps, nous allons nous asseoir pendant près de 15 minutes, puis nous repartons à fond en deuxième mi-temps. C'est peut-être une piste à explorer. »
Arteta craint les blessures
Le manager des Gunners a révélé que les récentes blessures survenues lors des échauffements lui ont fait craindre que cela puisse se reproduire à chaque match, même s'il estime avoir tiré les leçons de ces expériences. « Je sens dans mon corps que j'en suis plus conscient », a-t-il ajouté. « Quand je suis dans mon bureau et que j'entends quelqu'un entrer, je me dis "non, s'il vous plaît", car c'est un moment très délicat.
« Lorsque vous remplacez Riccy par Bukayo, vous devez changer beaucoup de choses dans votre plan de jeu : les positions, beaucoup de choses sont différentes et vous avez deux minutes pour le faire.
Cela vous rend meilleur en tant qu'entraîneur, car vous devez vous poser des questions du type « et si, et si » et il y a de plus en plus de « et si » juste avant le match, puis beaucoup pendant le match, donc vous devez être mieux préparé.
Arteta espère éviter toute blessure avant le match lorsque son équipe se rendra chez les Wolves mercredi soir en championnat, où le dernier recevra le premier.
