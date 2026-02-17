Mikel Arteta laisse entendre qu'Arsenal pourrait apporter des changements radicaux à sa routine d'avant-match en raison d'une série de blessures

À la suite de cette série de problèmes, Arteta a admis qu'Arsenal examinait de près sa routine d'avant-match.

Lorsqu'on lui a demandé si cela faisait l'objet d'une analyse interne avant d'affronter les Wolves en milieu de semaine, le tacticien espagnol a répondu : « Oui, oui, tout à fait. Ils étaient très différents. Le premier concernait Willy, qui s'est foulé la cheville contre Liverpool. Puis nous avons eu deux incidents similaires avec Riccy pendant l'échauffement.

L'autre incident concernait Bukayo, qui s'était reposé en milieu de semaine, n'avait pas joué contre Kairat, puis s'était blessé contre Leeds. C'est très inhabituel. Cela s'est probablement produit une ou deux fois en six ans que je suis ici, et cela s'est produit quatre fois là-bas.

Nous examinons donc évidemment la situation. Dans le cas de Willy, c'est très difficile à comprendre. Parfois, on veut tester un joueur avant de voir s'il est prêt, et l'échauffement est une autre occasion de le faire. Le cas de Bukayo est très aléatoire, car il n'a jamais montré de symptômes ou de signes indiquant que cela pouvait arriver pendant l'échauffement. C'est comme ça, nous devons en tirer des leçons. »