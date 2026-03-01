Getty Images Sport
Traduit par
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Declan Rice après que la star d'Arsenal ait demandé à être remplacé lors de la victoire contre Chelsea
Arsenal remporte une victoire cruciale contre Chelsea
En réponse à la victoire de Manchester City contre Leeds United samedi, les Gunners ont pris le contrôle du match à la mi-temps lorsque William Saliba a trouvé le fond des filets. Cependant, les hôtes ont été rattrapés juste avant la pause lorsque Piero Hincapie a détourné un corner dangereux de Reece James dans ses propres filets.
Bien que Chelsea ait semblé dominer en début de seconde période, la maîtrise d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés s'est une nouvelle fois avérée décisive. Un corner parfaitement tiré par Rice a été mal jugé par le gardien des Blues, Robert Sanchez, permettant à Jurrien Timber de marquer le but de la victoire d'une tête. Les hôtes ont dû gérer une fin de match tendue face à une équipe de Chelsea réduite à dix après le carton rouge reçu en fin de match par Pedro Neto, mais ils ont réussi à obtenir les trois points cruciaux dans leur course au titre.
- Getty Images Sport
Crainte d'une blessure pour la star du milieu de terrain Declan Rice
Cette victoire cruciale a été assombrie par une blessure inquiétante de Rice. Peu après avoir délivré la passe décisive, l'international anglais a démontré son immense valeur défensive en devançant Neto pour étouffer une dangereuse contre-attaque de Chelsea. Cependant, Rice semblait s'être froissé un muscle en tentant de passer le ballon au gardien David Raya après cette course effrénée.
Le joueur de 27 ans a courageusement continué à jouer pendant un court moment avant de faire signe au banc, avant d'être finalement remplacé par Christian Norgaard à la 76e minute. Après le coup de sifflet final, Mikel Arteta a confirmé que c'était le joueur qui avait demandé à être remplacé : « Declan a demandé à être remplacé, il va donc devoir passer des examens pour voir s'il sera disponible mercredi, malheureusement. » L'équipe médicale va maintenant évaluer la condition physique de l'ancien capitaine de West Ham.
La pression du titre et les matchs en milieu de semaine
Arteta a fait l'éloge de la résilience de son équipe, mais a reconnu qu'il y avait matière à amélioration dans la gestion du match. « C'est une grande victoire, je suis très heureux », a déclaré le manager d'Arsenal. « Pendant de longues périodes, l'équipe a très bien joué, l'écart aurait dû être plus important à la mi-temps. Le moment où nous avons encaissé un but a été douloureux, mais la qualité de Chelsea... après leur carton rouge, nous aurions dû mieux gérer cette situation, mais nous en parlerons demain. »
Arsenal doit maintenant se ressaisir rapidement pour affronter Brighton en milieu de semaine. Ce match aura lieu seulement 24 heures après que Manchester City, son rival pour le titre, aura affronté Nottingham Forest, qui connaît des difficultés. La perte de Rice pour la fin de saison serait un coup dur pour les espoirs d'Arsenal de remporter le trophée de la Premier League, ce qui confère une importance capitale à son prochain examen médical.
- Getty Images Sport
Arteta salue la qualité tactique de Chelsea
Malgré les trois points remportés, le manager d'Arsenal a fait l'éloge de l'adversaire, saluant sa capacité à gérer des situations difficiles même en infériorité numérique. « Ils ont tellement de qualités que même lorsqu'ils utilisent leur gardien, ils parviennent à se sortir de situations difficiles à 10 contre 11 », a observé Arteta.
Arteta a expliqué en détail les difficultés tactiques que les visiteurs ont posées tout au long de la soirée. « Ils [Chelsea] ont des joueurs qui peuvent occuper différents espaces – Cole [Palmer] peut jouer en faux numéro 9 et occuper ces espaces, il n'a besoin que d'un mètre carré pour se retourner et activer les joueurs », a-t-il expliqué. Le manager des Gunners a conclu son analyse en faisant l'éloge de son trio de milieux de terrain : « Ils sont tellement doués pour se retourner dans des espaces restreints, Caicedo, Enzo [Fernandez], Cole. C'est impressionnant, ils forment une équipe de haut niveau. »
Publicité