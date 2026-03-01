Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Declan Rice après que la star d'Arsenal ait demandé à être remplacé lors de la victoire contre Chelsea

En réponse à la victoire de Manchester City contre Leeds United samedi, les Gunners ont pris le contrôle du match à la mi-temps lorsque William Saliba a trouvé le fond des filets. Cependant, les hôtes ont été rattrapés juste avant la pause lorsque Piero Hincapie a détourné un corner dangereux de Reece James dans ses propres filets.

Bien que Chelsea ait semblé dominer en début de seconde période, la maîtrise d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés s'est une nouvelle fois avérée décisive. Un corner parfaitement tiré par Rice a été mal jugé par le gardien des Blues, Robert Sanchez, permettant à Jurrien Timber de marquer le but de la victoire d'une tête. Les hôtes ont dû gérer une fin de match tendue face à une équipe de Chelsea réduite à dix après le carton rouge reçu en fin de match par Pedro Neto, mais ils ont réussi à obtenir les trois points cruciaux dans leur course au titre.