Mikel Arteta a déclaré qu'Eberechi Eze semblait « perdu » alors qu'Arsenal se voit attribuer le titre de champion de Premier League
Eze en difficulté lors de son premier match en Premier League depuis décembre
Eze a connu un début de carrière prometteur à Arsenal, avec comme point culminant un triplé lors du derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur. Cependant, l'international anglais a depuis lors eu du mal à s'imposer à l'Emirates Stadium, sa titularisation contre Brentford jeudi étant sa première en Premier League depuis le 13 décembre.
Il n'a joué que la première mi-temps, Eze ayant été remplacé à la pause alors que le score était toujours de 0-0. Noni Madueke a donné l'avantage aux visiteurs, mais Keane Lewis-Potter a rapidement égalisé, offrant à l'équipe de Keith Andrews un point bien mérité.
L'ancien attaquant de Newcastle, Shearer, n'a pas été particulièrement impressionné par Eze, affirmant que l'ancienne star de Crystal Palace risquait de ne pas être sélectionné dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde cet été.
Shearer : Eze semblait perdu et pourrait ne pas être sélectionné dans l'équipe d'Angleterre.
Shearer a déclaré à Betfair: « Mikel Arteta a une ou deux choses à régler. Je veux dire, la situation avec Eze contre Brentford était un peu surprenante, car il semblait perdu, du moins dans ce match.
Il l'a remplacé à la mi-temps et l'équipe s'est un peu améliorée. Elle a mis plus de pression sur Brentford et a ensuite marqué un but. Mais je pense que Brentford méritait au moins son point.
Eze semble perdu. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas ? Nous parlons du joueur qui a marqué un triplé lors du derby du nord de Londres. Tout le monde se disait : « Waouh, quel joueur et quelle carrière il va avoir à Arsenal ». La façon dont il est entré sur le terrain d'Arsenal, plein de confiance, quand il a été transféré, donnait l'impression qu'il était à sa place, qu'il s'intégrait naturellement. Mais contre Brentford, il semblait perdu. On aurait dit qu'il voulait disparaître. Il n'avait pas l'air à l'aise du tout.
Il ne fera pas partie de l'équipe d'Angleterre s'il ne joue pas. Je pense que c'était aussi sa première titularisation depuis la mi-décembre de l'année dernière. Il n'a pratiquement jamais été titularisé et cela doit changer s'il veut intégrer l'équipe d'Angleterre. »
Arsenal mis en garde alors que Manchester City, « impressionnant », prépare son retour
City a réduit l'écart avec Arsenal grâce à sa victoire contre Fulham mercredi, obtenue grâce à des buts d'Antoine Semenyo, Nico O'Reilly et Erling Haaland, mais Shearer estime toujours que les Gunners sont en bonne position pour remporter leur premier titre de champion depuis 2003-04.
L'ancien capitaine de l'Angleterre a ajouté : « J'ai été très impressionné par Man City mardi, j'ai participé à l'émission Match of the Day, j'ai donc regardé le match en entier. La première mi-temps est la meilleure que j'ai vue depuis longtemps en termes d'intensité sans le ballon. Ils semblent vraiment solides. Ils semblent vraiment bons en attaque. Donc oui, ils mettent vraiment la pression sur Arsenal.
« Je suppose qu'avec les performances d'Arsenal et la difficulté qu'ils ont rencontrée à Brentford, cela ne me surprend pas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui remportent le titre haut la main, vous savez.
Je suppose que quand on n'a pas gagné depuis aussi longtemps qu'Arsenal, il y a forcément des moments où les gens essaient de mettre la pression. Et c'est ce qui se passe actuellement.
« Man City sait ce qu'il fait. La plupart de ses joueurs ont déjà vécu cela, ils ont vu, ils ont fait et ils savent ce qui les attend et à quoi s'attendre.
Si vous voulez remporter la Premier League, ce n'est pas souvent que cela se fait sans difficulté. Je sais que Liverpool l'a fait la saison dernière, mais en raison de la volonté et de la soif de victoire d'Arsenal, entre autres, ils vont devoir passer par la voie difficile.
Je ne dirais pas qu'il y a des failles chez Arsenal. Je pense qu'au vu de la forme de City, il ne serait pas surprenant que City enchaîne une très bonne série. Nous l'avons déjà vu avec Pep. Il est temps qu'ils enchaînent une série, donc nous ne serions pas surpris. Mais des failles, non. Pas encore. Je pense qu'Arsenal est toujours en très bonne position.
Je pense que Brentford a vraiment donné du fil à retordre à Arsenal. Keith Andrews, comme nous l'avons dit, fait un excellent travail. Il a rendu ses joueurs physiquement aptes, résistants, forts, difficiles à marquer sur les remises en jeu, les coups de pied arrêtés, etc. Et ils ont des joueurs vraiment talentueux comme Igor Thiago et Ouattara.
Je les ai vus jouer contre Newcastle et ils méritaient les trois points. Ils ont manqué de chance de ne pas avoir pris les trois points contre Arsenal. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas encore de failles, mais les trois ou quatre prochaines semaines s'annoncent intéressantes pour Arsenal. »
Les Gunners et les Cityzens font leur retour en FA Cup
Les deux prétendants au titre disputent la FA Cup ce week-end. C'est Manchester City qui entrera le premier sur le terrain samedi, face au club de Salford City, qui évolue en League Two, tandis qu'Arsenal recevra dimanche Wigan Athletic, vainqueur du trophée en 2013.
