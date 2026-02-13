Mikel Arteta a déclaré qu'Eberechi Eze semblait « perdu » alors qu'Arsenal se voit attribuer le titre de champion de Premier League

City a réduit l'écart avec Arsenal grâce à sa victoire contre Fulham mercredi, obtenue grâce à des buts d'Antoine Semenyo, Nico O'Reilly et Erling Haaland, mais Shearer estime toujours que les Gunners sont en bonne position pour remporter leur premier titre de champion depuis 2003-04.

L'ancien capitaine de l'Angleterre a ajouté : « J'ai été très impressionné par Man City mardi, j'ai participé à l'émission Match of the Day, j'ai donc regardé le match en entier. La première mi-temps est la meilleure que j'ai vue depuis longtemps en termes d'intensité sans le ballon. Ils semblent vraiment solides. Ils semblent vraiment bons en attaque. Donc oui, ils mettent vraiment la pression sur Arsenal.

« Je suppose qu'avec les performances d'Arsenal et la difficulté qu'ils ont rencontrée à Brentford, cela ne me surprend pas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui remportent le titre haut la main, vous savez.

Je suppose que quand on n'a pas gagné depuis aussi longtemps qu'Arsenal, il y a forcément des moments où les gens essaient de mettre la pression. Et c'est ce qui se passe actuellement.

« Man City sait ce qu'il fait. La plupart de ses joueurs ont déjà vécu cela, ils ont vu, ils ont fait et ils savent ce qui les attend et à quoi s'attendre.

Si vous voulez remporter la Premier League, ce n'est pas souvent que cela se fait sans difficulté. Je sais que Liverpool l'a fait la saison dernière, mais en raison de la volonté et de la soif de victoire d'Arsenal, entre autres, ils vont devoir passer par la voie difficile.

Je ne dirais pas qu'il y a des failles chez Arsenal. Je pense qu'au vu de la forme de City, il ne serait pas surprenant que City enchaîne une très bonne série. Nous l'avons déjà vu avec Pep. Il est temps qu'ils enchaînent une série, donc nous ne serions pas surpris. Mais des failles, non. Pas encore. Je pense qu'Arsenal est toujours en très bonne position.

Je pense que Brentford a vraiment donné du fil à retordre à Arsenal. Keith Andrews, comme nous l'avons dit, fait un excellent travail. Il a rendu ses joueurs physiquement aptes, résistants, forts, difficiles à marquer sur les remises en jeu, les coups de pied arrêtés, etc. Et ils ont des joueurs vraiment talentueux comme Igor Thiago et Ouattara.

Je les ai vus jouer contre Newcastle et ils méritaient les trois points. Ils ont manqué de chance de ne pas avoir pris les trois points contre Arsenal. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas encore de failles, mais les trois ou quatre prochaines semaines s'annoncent intéressantes pour Arsenal. »