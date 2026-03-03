Mikel Arteta a averti qu'il « ne pouvait pas faire confiance » à une star d'Arsenal après la victoire serrée contre Chelsea

Les critiques ne se sont pas limitées aux attaquants, le milieu de terrain et les ailiers ayant également été passés au crible. Nicol a remarqué que le niveau d'énergie de l'équipe semblait baisser à un moment critique. « Le milieu de terrain était médiocre, Declan Rice était à bout de souffle, et Martin Zubimendi a probablement livré son pire match sous le maillot d'Arsenal », a-t-il observé. Ces difficultés dans le moteur de l'équipe se sont souvent traduites par un manque de soutien pour l'attaque, mais Nicol estime que les attaquants doivent également assumer leur part de responsabilité pour ne pas avoir réussi à déjouer les blocs défensifs organisés.

Mettant en avant plusieurs joueurs, Nicol a poursuivi : « Gabriel Martinelli a fait une seule percée contre Chelsea, Leandro Trossard ne fait rien sur le côté gauche, Bukayo Saka a pratiquement disparu ces derniers temps et Gyokeres a marqué deux buts la semaine dernière, mais on ne peut pas lui faire confiance. »