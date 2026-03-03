Getty Images Sport
Mikel Arteta a averti qu'il « ne pouvait pas faire confiance » à une star d'Arsenal après la victoire serrée contre Chelsea
Nicol tire la sonnette d'alarme concernant la forme offensive
Si Arsenal a remporté trois points cruciaux à l'Emirates Stadium, la nature de cette victoire a laissé certains experts sceptiques quant aux capacités des Gunners. L'ouverture du score de William Saliba a été annulée par un but contre son camp de Piero Hincapie, et c'est finalement un autre but sur coup franc de Jurrien Timber qui a permis de départager les deux équipes dans ce derby londonien. Avec Manchester City qui compte toujours un match en moins et une série de victoires ininterrompue, la pression sur Mikel Arteta pour maintenir la perfection est immense. Nicol, s'exprimant sur ESPN, a suggéré que le manque de menace en jeu ouvert devrait être une préoccupation majeure pour le staff technique. « En termes de jeu, je ne pense pas que Chelsea se soit montré avant la 45e minute. Ils n'ont rien apporté en attaque en première mi-temps, à part le but contre son camp », a-t-il déclaré. « La deuxième mi-temps a été complètement différente. Mikel Arteta s'attendait à ce qu'Arsenal commence la deuxième mi-temps comme il avait commencé le match, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Arsenal n'a pas su réagir lorsqu'il a été mis sous pression. Même lorsque Chelsea s'est retrouvé à dix, Arsenal n'a pas réussi à contrôler le ballon. »
Inquiétudes concernant les stars sous-performantes
Les critiques ne se sont pas limitées aux attaquants, le milieu de terrain et les ailiers ayant également été passés au crible. Nicol a remarqué que le niveau d'énergie de l'équipe semblait baisser à un moment critique. « Le milieu de terrain était médiocre, Declan Rice était à bout de souffle, et Martin Zubimendi a probablement livré son pire match sous le maillot d'Arsenal », a-t-il observé. Ces difficultés dans le moteur de l'équipe se sont souvent traduites par un manque de soutien pour l'attaque, mais Nicol estime que les attaquants doivent également assumer leur part de responsabilité pour ne pas avoir réussi à déjouer les blocs défensifs organisés.
Mettant en avant plusieurs joueurs, Nicol a poursuivi : « Gabriel Martinelli a fait une seule percée contre Chelsea, Leandro Trossard ne fait rien sur le côté gauche, Bukayo Saka a pratiquement disparu ces derniers temps et Gyokeres a marqué deux buts la semaine dernière, mais on ne peut pas lui faire confiance. »
Briser les blocages défensifs
Alors que la course au titre s'intensifie, le calendrier d'Arsenal prévoit plusieurs rencontres contre des équipes qui ne font pas partie du traditionnel « Big Six ». Ces adversaires ont généralement recours à des blocs défensifs bas, obligeant les leaders du championnat à trouver des solutions créatives dans des espaces restreints. Nicol craint que si les principaux créateurs d'Arsenal continuent à manquer de précision, l'équipe aura du mal à reproduire la puissance offensive implacable de Manchester City, qui semble disposer d'une multitude d'options en réserve.
« Ce serait la plus grande préoccupation de Mikel Arteta », a ajouté Nicol. « Ils doivent se rendre à Man City, mais les autres matchs sont contre des équipes qui ne font pas partie du top six, ce qui signifie qu'elles vont probablement se replier en défense. Alors, comment allez-vous déjouer ces équipes ? Vous avez une équipe d'Arsenal qui semble incapable de déjouer qui que ce soit et Man City qui semble en mesure de le faire et qui dispose de nombreuses options. Si vous êtes Mikel Arteta, vous avez remporté la victoire, mais vous devez être un peu inquiet. »
L'avenir de Gyokeres
Les prochaines semaines seront un test décisif pour le caractère de Gyokeres et son aptitude à évoluer au plus haut niveau du football anglais. Il a marqué 15 buts toutes compétitions confondues pour les Gunners cette saison, mais n'a globalement pas répondu aux attentes élevées. Le prochain défi d'Arsenal sera un déplacement en milieu de semaine pour affronter une équipe de Brighton en pleine forme qui a remporté deux victoires consécutives.
Au-delà du calendrier immédiat de la Premier League, l'équipe doit se préparer pour un affrontement monumental avec City au stade Etihad le mois prochain, un match qui, selon beaucoup, décidera de l'attribution du trophée. Gyokeres devra retrouver le sens du but qu'il a montré lors du derby du nord de Londres pour faire taire ses détracteurs. S'il ne parvient pas à se montrer à la hauteur lors de ces rencontres à haut risque, Arteta pourrait être contraint de reconsidérer sa hiérarchie offensive lors de la dernière ligne droite pour le titre.
