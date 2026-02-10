Michael Owen avertit la direction de Manchester United qu'elle DOIT nommer Michael Carrick, expliquant aux Red Devils pourquoi ils devraient éviter Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino.

L'ancien attaquant de Manchester United, Owen, s'exprimant en association avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé ce que les Red Devils devraient faire pour pourvoir leur poste d'entraîneur : « Je pense que Manchester United fera le bon choix et ne réagira pas de manière impulsive en disant « donnons le poste à Michael Carrick dès demain ». Mais s'il qualifie Manchester United pour la Ligue des champions et que nous assistons à la poursuite de ces performances - qui prendront évidemment fin à un moment donné -, le plus impressionnant est la façon dont ils jouent. Ils jouent bien. Lors du match contre Manchester City, je n'avais jamais vu Manchester United jouer ainsi depuis plus de dix ans dans un match unique.

« Cela s'est poursuivi. Ils ont très bien joué depuis. On peut voir leur confiance. Je sais que beaucoup de gens ont dit qu'on ne pouvait pas donner le poste à Michael Carrick quoi qu'il arrive. Je ne suis pas du tout d'accord.

« Manchester United, au cours de la dernière décennie, a tout essayé. Ils ont misé sur des gagnants nés, sur des joueurs confirmés, sur d'anciens joueurs, sur les nouvelles recrues venues de différents pays, sur les vieux briscards. Ils ont tout essayé. Le seul entraîneur qui pourrait - nous supposons, en partant du principe qu'il continuera - semble soudainement avoir trouvé le bon rythme avec les joueurs, le public est enthousiaste, la confiance est au rendez-vous, il semble y avoir une stabilité, il comprend le club, il a le bon comportement, c'est un homme droit qui a connu des moments difficiles. Imaginez qu'il se qualifie pour la Ligue des champions et qu'il réussisse si bien qu'on lui dise « merci pour ton travail Michael, maintenant nous allons engager quelqu'un d'autre » et que Manchester United revienne à ce qui s'est passé ces 10-12 dernières années. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied ! C'est sous votre nez. »