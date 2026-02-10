Getty/GOAL
Michael Owen avertit la direction de Manchester United qu'elle DOIT nommer Michael Carrick, expliquant aux Red Devils pourquoi ils devraient éviter Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino.
Carrick nommé entraîneur par intérim après le limogeage d'Amorim
Le couperet est tombé sur un entraîneur portugais à Old Trafford après qu'il n'ait pas réussi à redresser la situation du club poids lourd de la Premier League. Son refus obstiné de modifier son système favori 3-4-2-1 a finalement causé la perte d'Amorim.
Darren Fletcher a brièvement pris la relève à titre intérimaire, après avoir été promu des rangs des moins de 18 ans, avant que les rênes ne soient confiées à l'ancien milieu de terrain et ancien entraîneur adjoint de United, Carrick. Ce dernier a supervisé une série de quatre victoires consécutives, qui ont permis aux Red Devils de se relancer dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Des questions ont été posées, notamment par Roy Keane, quant à savoir si Carrick devrait se voir offrir un contrat à temps plein, quel que soit le classement final de United à la fin de la saison. Beaucoup sont d'avis qu'il faudrait rechercher un entraîneur plus expérimenté, comme ceux qui dirigent actuellement l'Angleterre, le Brésil et les États-Unis en vue de la Coupe du monde 2026.
Pourquoi Carrick est le bon choix pour faire avancer Man Utd
L'ancien attaquant de Manchester United, Owen, s'exprimant en association avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé ce que les Red Devils devraient faire pour pourvoir leur poste d'entraîneur : « Je pense que Manchester United fera le bon choix et ne réagira pas de manière impulsive en disant « donnons le poste à Michael Carrick dès demain ». Mais s'il qualifie Manchester United pour la Ligue des champions et que nous assistons à la poursuite de ces performances - qui prendront évidemment fin à un moment donné -, le plus impressionnant est la façon dont ils jouent. Ils jouent bien. Lors du match contre Manchester City, je n'avais jamais vu Manchester United jouer ainsi depuis plus de dix ans dans un match unique.
« Cela s'est poursuivi. Ils ont très bien joué depuis. On peut voir leur confiance. Je sais que beaucoup de gens ont dit qu'on ne pouvait pas donner le poste à Michael Carrick quoi qu'il arrive. Je ne suis pas du tout d'accord.
« Manchester United, au cours de la dernière décennie, a tout essayé. Ils ont misé sur des gagnants nés, sur des joueurs confirmés, sur d'anciens joueurs, sur les nouvelles recrues venues de différents pays, sur les vieux briscards. Ils ont tout essayé. Le seul entraîneur qui pourrait - nous supposons, en partant du principe qu'il continuera - semble soudainement avoir trouvé le bon rythme avec les joueurs, le public est enthousiaste, la confiance est au rendez-vous, il semble y avoir une stabilité, il comprend le club, il a le bon comportement, c'est un homme droit qui a connu des moments difficiles. Imaginez qu'il se qualifie pour la Ligue des champions et qu'il réussisse si bien qu'on lui dise « merci pour ton travail Michael, maintenant nous allons engager quelqu'un d'autre » et que Manchester United revienne à ce qui s'est passé ces 10-12 dernières années. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied ! C'est sous votre nez. »
Les Red Devils invités à éviter Tuchel, Pochettino & Co
Owen, qui a savouré le titre de champion de Premier League avec United en 2010-2011, a ajouté : « Michael ne me remerciera pas de le dire, mais il est le choix idéal. Il ne coûtera pas cher, les finances de Manchester United ne sont pas au mieux en ce moment, alors voilà un gars qui vit là-bas, qui comprend la situation, dont la famille est dans la région, qui n'aura aucun problème pour s'installer, aucun problème avec la langue, aucun problème avec quoi que ce soit, il est là et il attend, et vous pourriez probablement l'avoir pour une fraction du prix de n'importe quel autre entraîneur. Vous n'avez pas non plus à racheter son contrat.
De plus, certains des entraîneurs dont on parle sont tous à la Coupe du monde. Si vous vouliez les engager, vous devriez attendre la fin de la Coupe du monde et vous auriez environ une semaine ou deux avant qu'ils ne puissent commencer.
C'est un travail important qui nécessite beaucoup de planification. Voici quelqu'un qui est là, qui peut commencer à avoir ces conversations, pas maintenant, mais dans les semaines et les mois à venir. Je ne peux pas être plus en désaccord avec ceux qui disent « quoi qu'il en soit, il ne devrait pas être là ». Je ne comprends pas cela. »
Calendrier des matchs de Manchester United pour la saison 2025-2026 : en quête d'une cinquième victoire consécutive
Carrick cherchera à remporter une cinquième victoire consécutive, permettant ainsi au fan viral The United Strand d'obtenir enfin la coupe de cheveux tant attendue, lorsque les Red Devils se rendront mardi à West Ham, menacé de relégation. Une décision concernant les plans à long terme en matière de gestion sera prise à la fin de la saison 2025-2026.
