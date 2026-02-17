Michael Olise est-il le nouveau Arjen Robben ? Une légende du Bayern Munich établit une comparaison incroyable alors que l'ailier forme un duo de plus en plus efficace avec un arrière latéral qui rappelle Philipp Lahm

Pendant plus d'une décennie, le flanc droit de l'Allianz Arena était synonyme de la complicité télépathique entre Lahm et Robben. Depuis que ce duo légendaire a raccroché les crampons, le Bayern Munich cherche sans relâche à reproduire cette combinaison dévastatrice entre une défense de fer et un talent offensif inversé. Dans sa dernière chronique pour Sky Sport, la légende du club Lothar Matthaus suggère que cette longue quête pourrait enfin toucher à sa fin. Laimer s'est réinventé en tant qu'arrière droit très performant sous la houlette de Vincent Kompany, créant une connexion électrique avec Olise.

L'ailier français s'est révélé être une véritable révélation depuis son arrivée en Bavière, coupant fréquemment vers l'intérieur pour utiliser son pied gauche redoutable, à la manière de Robben à son apogée. Alors qu'Olise illumine actuellement le classement de la Bundesliga, avec 13 buts et plus de 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il a trouvé en Laimer le partenaire idéal, qui lui offre la sécurité défensive absolue nécessaire pour laisser libre cours à sa créativité.

« Konrad Laimer est devenu un joueur très important en défense », a-t-il déclaré. « Je pense que l'équipe a réalisé ses pires performances lors des trois ou quatre matchs où il était absent. Laimer est exceptionnel au poste d'arrière droit, qui n'est pourtant pas sa position habituelle, et il a également un impact en attaque. Il forme un duo avec Michael Olise, à l'image de Philipp Lahm et Arjen Robben. »