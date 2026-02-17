Getty Images Sport
Michael Olise est-il le nouveau Arjen Robben ? Une légende du Bayern Munich établit une comparaison incroyable alors que l'ailier forme un duo de plus en plus efficace avec un arrière latéral qui rappelle Philipp Lahm
Laimer et Olise – un duo à l'image de Lahm et Robben
Pendant plus d'une décennie, le flanc droit de l'Allianz Arena était synonyme de la complicité télépathique entre Lahm et Robben. Depuis que ce duo légendaire a raccroché les crampons, le Bayern Munich cherche sans relâche à reproduire cette combinaison dévastatrice entre une défense de fer et un talent offensif inversé. Dans sa dernière chronique pour Sky Sport, la légende du club Lothar Matthaus suggère que cette longue quête pourrait enfin toucher à sa fin. Laimer s'est réinventé en tant qu'arrière droit très performant sous la houlette de Vincent Kompany, créant une connexion électrique avec Olise.
L'ailier français s'est révélé être une véritable révélation depuis son arrivée en Bavière, coupant fréquemment vers l'intérieur pour utiliser son pied gauche redoutable, à la manière de Robben à son apogée. Alors qu'Olise illumine actuellement le classement de la Bundesliga, avec 13 buts et plus de 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il a trouvé en Laimer le partenaire idéal, qui lui offre la sécurité défensive absolue nécessaire pour laisser libre cours à sa créativité.
« Konrad Laimer est devenu un joueur très important en défense », a-t-il déclaré. « Je pense que l'équipe a réalisé ses pires performances lors des trois ou quatre matchs où il était absent. Laimer est exceptionnel au poste d'arrière droit, qui n'est pourtant pas sa position habituelle, et il a également un impact en attaque. Il forme un duo avec Michael Olise, à l'image de Philipp Lahm et Arjen Robben. »
Le dilemme contractuel auquel est confronté le Bayern
Le contrat de Laimer courant jusqu'en 2027, le Bayern approche d'une période critique où il devra décider s'il prolonge son contrat ou s'il prend le risque de voir sa valeur diminuer. Cette situation oblige la direction à mettre en balance l'immense utilité du défenseur et sa valeur commerciale. S'il ne vend pas autant de maillots qu'un attaquant vedette, sa régularité est indéniable. Cependant, l'expert suggère que dans la réalité brutale du marché des transferts, Laimer n'appartient pas à la même catégorie que les « intouchables » du club.
« Son départ serait évidemment une perte, mais il serait plus facile à remplacer qu'un leader comme Harry Kane, Joshua Kimmich ou Dayot Upamecano », a admis la légende. « Alphonso Davies a également signé un nouveau contrat avantageux il y a quelque temps, et je comprends que Laimer souhaite progresser dans la structure salariale. »
Les casse-tête liés à la structure salariale pour les Bavarois
La table des négociations au Bayern est devenue un lieu compliqué ces dernières années. L'époque où les détails salariaux étaient gardés secrets est largement révolue, les fuites exposant fréquemment la masse salariale du club au public et au vestiaire. Cette transparence est un véritable casse-tête pour le directeur Max Eberl, qui est chargé de réduire un budget gonflé tout en maintenant l'harmonie au sein d'une équipe composée de superstars à l'ego démesuré.
« Il y a cinq ou six ans, les chiffres des salaires ont commencé à fuiter. Depuis, tout le monde sait ce que gagnent les autres. Les joueurs viennent me voir et me demandent : "Pourquoi est-ce qu'il gagne plus que moi ?" », explique la légende à propos du climat actuel dans les vestiaires. « Cela n'a pas facilité les choses pour le FC Bayern, et c'est la difficulté à laquelle Max Eberl est confronté aujourd'hui. Mais je pense que Konni Laimer a autant de valeur qu'un joueur qui gagne cinq, six ou sept millions de plus. »
Pourquoi Laimer devrait-il changer ?
Malgré la possibilité d'un salaire plus élevé à l'étranger, l'opinion générale suggère que la meilleure décision pour Laimer serait de rester où il est. Il possède un avantage rare à Munich : une relation étroite avec la direction sportive. Sa relation avec le directeur sportif Christoph Freund remonte à l'époque où ils travaillaient ensemble au Red Bull Salzbourg, ce qui a créé un climat de confiance difficile à reproduire ailleurs. De plus, l'arrivée de Kompany a redynamisé l'atmosphère au sein du club, faisant de Munich une destination où l'on peut à la fois s'amuser et remporter des trophées.
« Pourquoi choisirait-il de partir à l'étranger pour un demi-million ou un million de plus, alors qu'il devrait d'abord s'adapter et faire ses preuves à nouveau ? », s'est interrogé le commentateur, remettant en question la logique d'un transfert. « Avec Vincent Kompany, il a un entraîneur qui soutient ses joueurs et leur inculque l'importance de prendre du plaisir. Un footballeur professionnel... aime jouer pour un club où il y a de la bonne humeur et de la camaraderie, et où l'on remporte des titres. Tout cela est possible au FC Bayern. »
